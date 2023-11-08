В США розглянули рішення про передачу Україні заморожених активів РФ

Палата представників Конгресу США. Ілюстративне фото: телеканал CNN

Сьогодні Комітет з закордонних справ Палати представників розглянув законопроєкт H.R. 4175. Він стосується конфіскації заморожених російських активів на користь України.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

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За повідомленням політикині, його підготували конгресмени від обох партій: 39 республіканців та 17 демократів. Зазначає: таке об’єднання є вкрай важливим у питаннях підтримки України.

"Автори проєкту пропонують надати Президентові США повноваження конфіскувати російські суверенні активи, які були заморожені в Сполучених Штатах, і передати їх для допомоги у відбудові України", — пише Мудра.

Також окремо оговорено, що закон забороняє передачу коштів російським організаціям, які перебувають під санкціями, поки Росія не виведе свої окупаційні війська з України та не погодиться надати компенсацію за шкоду, заподіяну неспровокованою війною.

"За результатами голосування Комітет 44 голосами "за", 0 — "проти" рекомендував його до розгляду Палатою представників. Тепер проєкт Закону має пройти затвердження Комітетом з фінансових послуг Палати представників. Після цього спікер Палати представників матиме право визначити дату, коли проєкт резолюції буде винесений на голосування в зал", — резюмувала Мудра та висловила вдячність американським політикам.

Нагадаємо, що раніше конгресмени США ухвалили рішення щодо передачі російських активів Україні. Також очільники міністерств і департаментів США написали звернення до лідерів Конгресу з проханням профінансувати допомогу Україні на 11,8 мільярда доларів з додаткового бюджетного запиту президента країни Джо Байдена.