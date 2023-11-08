В США розглянули рішення про передачу Україні заморожених активів РФ
Сьогодні Комітет з закордонних справ Палати представників розглянув законопроєкт H.R. 4175. Він стосується конфіскації заморожених російських активів на користь України.
Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.
США передадуть Україні російські активи
За повідомленням політикині, його підготували конгресмени від обох партій: 39 республіканців та 17 демократів. Зазначає: таке об’єднання є вкрай важливим у питаннях підтримки України.
"Автори проєкту пропонують надати Президентові США повноваження конфіскувати російські суверенні активи, які були заморожені в Сполучених Штатах, і передати їх для допомоги у відбудові України", — пише Мудра.
Також окремо оговорено, що закон забороняє передачу коштів російським організаціям, які перебувають під санкціями, поки Росія не виведе свої окупаційні війська з України та не погодиться надати компенсацію за шкоду, заподіяну неспровокованою війною.
"За результатами голосування Комітет 44 голосами "за", 0 — "проти" рекомендував його до розгляду Палатою представників. Тепер проєкт Закону має пройти затвердження Комітетом з фінансових послуг Палати представників. Після цього спікер Палати представників матиме право визначити дату, коли проєкт резолюції буде винесений на голосування в зал", — резюмувала Мудра та висловила вдячність американським політикам.
Нагадаємо, що раніше конгресмени США ухвалили рішення щодо передачі російських активів Україні. Також очільники міністерств і департаментів США написали звернення до лідерів Конгресу з проханням профінансувати допомогу Україні на 11,8 мільярда доларів з додаткового бюджетного запиту президента країни Джо Байдена.
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