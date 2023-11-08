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В США рассмотрели решение о передаче Украине замороженных активов РФ

8 ноября 2023 19:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В США рассмотрели решение о передаче Украине замороженных активов РФ
Палата представителей Конгресса в США. Иллюстративное фото: телеканал CNN
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сегодня Комитет по иностранным делам Палаты представителей рассмотрел законопроект HR 4175. Он касается конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.

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По сообщению политика, его подготовили конгрессмены от обеих партий: 39 республиканцев и 17 демократов. Отмечает: такое объединение крайне важно в вопросах поддержки Украины.

"Авторы проекта предлагают предоставить Президенту США полномочия конфисковать российские суверенные активы, замороженные в Соединенных Штатах, и передать их для помощи в восстановлении Украины", — пишет Мудрая.

Также отдельно оговорено, что закон запрещает передачу средств находящимся под санкциями российским организациям, пока Россия не выведет свои оккупационные войска из Украины и не согласится предоставить компенсацию за ущерб, причиненный неспровоцированной войной.

"По результатам голосования Комитет 44 голосами "за", 0 — "против" рекомендовал его к рассмотрению Палатой представителей. Теперь проект Закона должен пройти утверждение Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. После этого спикер Палаты представителей будет иметь право определить дату, когда проект резолюции будет вынесен на голосование в зал", — резюмирует Мудрая, и выразила благодарность американским политикам.

Напомним, что ранее конгрессмены США приняли решение о передаче российских активов Украине. Также главы министерств и департаментов США написали обращение к лидерам Конгресса с просьбой профинансировать помощь Украине на 11,8 миллиарда долларов по дополнительному бюджетному запросу президента страны Джо Байдена.

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