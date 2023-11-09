Путин подписал указ, который позволяет россиянам обходить западные санкции
Российский президент Владимир Путин подписал в среду, 8 ноября, указ, разрешающий иностранным инвесторам, средства которых заморожены в РФ, использовать их для покупки заблокированных активов россиян за рубежом. На первом шаге планируется разблокировать счета на сумму около 1000 млрд рублей.
Об этом пишет Yahho! news.
Как РФ обходит западные санкции
В результате санкций Запада против РФ, более 3,5 миллионам россиян заморозили зарубежные счета. В ответ РФ решила разрешить гражданам "недружественных" стран покупать замороженные ценные бумаги, которые россияне хранят за границей.
"В тексте указа Путина говорится, что он издается в ответ на действия Соединенных Штатов и других стран и организаций, которые они называют "недружественными и противоречащими международному праву", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне Комитет иностранных дел Палаты представителей рассмотрел законопроект HR 4175. Он касается конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.
Кроме того, страны ЕС в скором времени начнут рассматривать новый пакет санкций против РФ.
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