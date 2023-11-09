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Путин подписал указ, который позволяет россиянам обходить западные санкции

9 ноября 2023 02:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Путин подписал указ, который позволяет россиянам обходить западные санкции
Президент России Владимир Путин. Фото: Слово и Дело
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Российский президент Владимир Путин подписал в среду, 8 ноября, указ, разрешающий иностранным инвесторам, средства которых заморожены в РФ, использовать их для покупки заблокированных активов россиян за рубежом. На первом шаге планируется разблокировать счета на сумму около 1000 млрд рублей.

Об этом пишет Yahho! news.

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В результате санкций Запада против РФ, более 3,5 миллионам россиян заморозили зарубежные счета. В ответ РФ решила разрешить гражданам "недружественных" стран покупать замороженные ценные бумаги, которые россияне хранят за границей.

"В тексте указа Путина говорится, что он издается в ответ на действия Соединенных Штатов и других стран и организаций, которые они называют "недружественными и противоречащими международному праву", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне Комитет иностранных дел Палаты представителей рассмотрел законопроект HR 4175. Он касается конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

Кроме того, страны ЕС в скором времени начнут рассматривать новый пакет санкций против РФ.

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