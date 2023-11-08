Стало відомо, коли ЄС розпочне обговорення 12 пакета санкцій проти Росії

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/VALDA KALNINA

Країни Європейського Союзу незабаром почнуть розглядати новий комплекс обмежувальних заходів щодо Росії, націлений на припинення торгівлі алмазами. Зокрема, ЄС розгляне 12 пакетів санкцій вже наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

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У повідомленні йдеться, що плани щодо нових санкцій почали рухатися вперед після того, як міністри закордонних справ країн "Великої сімки" під час зустрічі в Японії схвалили ідею запровадження заборон на алмази з Росії.

Представник Євросоюзу підтвердив, що очікується, що Європейська комісія представить свої пропозиції щодо нового пакету санкцій на початку наступного тижня. Ці пропозиції будуть предметом обговорення урядами 27 країн-членів ЄС.

"Очікується, що Комісія затвердить нові заходи вже найближчим часом. Після цього вони мають отримати схвалення від Ради Європейського Союзу", — уточнило джерело.

Дипломати ЄС вказали на пропозицію Бельгії, яка стосується введення перевірок на алмази для посвідчення їхнього походження, як одного з можливих заходів у рамках нового пакету санкцій.

Польща виступила за повне припинення ввезення алмазів та зрідженого нафтового газу з Росії, тоді як Естонія запропонувала включити до списку санкцій скраплений природний газ. Однак, згідно з поточною інформацією, ці пропозиції можуть не бути включені до остаточного тексту санкцій.

Нагадаємо, що російські торгові компанії продовжують закуповувати зброю з Європи та США, попри санкції. Значна частина цієї зброї йде на війну проти України.