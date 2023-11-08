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Стало известно, когда ЕС начнет обсуждение 12 пакета санкций против России

8 ноября 2023 18:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стало известно, когда ЕС начнет обсуждение 12 пакета санкций против России
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: EPA/VALDA KALNINA
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Страны Европейского Союза вскоре начнут рассматривать новый комплекс ограничительных мер в отношении России, нацеленный на прекращение торговли российскими алмазами. В частности, ЕС рассмотрит 12 пакет санкций уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

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В сообщении говорится, что планы по новым санкциям начали двигаться вперёд после того, как министры иностранных дел стран "Большой семёрки" во время встречи в Японии одобрили идею введения запретов на алмазы из России.

Представитель Евросоюза подтвердил, что ожидается, что Европейская комиссия представит свои предложения по новому пакету санкций в начале следующей недели. Эти предложения позже будут предметом обсуждения правительствами 27 стран-членов ЕС.

"Ожидается, что Комиссия утвердит новые меры уже в ближайшее время. После этого они должны получить одобрение от Совета Европейского Союза", — уточнил источник.

Дипломаты ЕС указали на предложение Бельгии, которое касается введения проверок на алмазы для удостоверения их происхождения, как одну из возможных мер в рамках нового пакета санкций.

Польша выступила за полное прекращение ввоза алмазов и сжиженного нефтяного газа из России, тогда как Эстония предложила включить в список санкций сжиженный природный газ. Однако, согласно текущей информации, эти предложения могут не быть включены в окончательный текст санкций.

Напомним, что российские торговые компании продолжают закупать оружие из Европы и США, несмотря на санкции. Значительная часть этого оружия идет на войну против Украины.

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