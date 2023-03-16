Путін порівняв німців і росіян і заявив, що рф "більш демократична країна"

володимир путін

У четвер, 16 березня, російський диктатор володимир путін виступав на щорічному з'їзді російського союзу промисловців і підприємців. Там він "прославився" черговими кумедними заявами, зокрема про те, що росія більше демократична країна за Німеччину.

Відповідні заяви транслюють російські ЗМІ.

Деталі промови

"Ми ж з Німеччиною сусіди. У нас тарганів називають прусаки, такі великі руді. А в Німеччині їх називають русаки (німецькою). Що росіянину добре, то німцеві смерть. Навряд чи хтось інший, окрім тих, хто вихований на нашому російському ґрунті, можуть відповісти на ці виклики, але вони спонукають нас до ефективної роботи", — сказав путін.

У своїй промові російський президент також вказав, що росія демократичніша країна за Німеччину.

"Пам'ятайте, чудові гасла: "Пиво лише для членів профспілок", потрібно дуже акуратно до цього ставитися. Я знаю в Німеччині обов'язково їх створення, але ми пішли іншим шляхом. У нас більш демократична країна", — заявив російський диктатор.

Інші заяви російського диктатора

Однак, це не єдині заяви путіна, якими він "веселив" росіян. До слова, президент країни-агресорки також згадав Володимира Леніна і навіть розповів віршик: "Я девочка- припевочка. Танцую и пою. Я Ленина не знаю. Но Ленина люблю".

Нагадаємо, на щорічному з'їзді російського союзу промисловців і підприємців путін заявив, що скоро Заходу доведеться їздити за урожаєм до росії.

"Дійшло до того, що керівники західних країн пропонують своїм громадянам замість салату і помідорів перейти на ріпу. Ріпа — це хороший продукт, але і за ріпою скоро прийдеться їхати в росію, оскільки рівень урожаю значно перевищує показники наших сусідів в Європі", — заявив президент країни-агресора.