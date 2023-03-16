Путин сравнил немцев и россиян и заявил, что рф "более демократическая страна"
В четверг, 16 марта, российский диктатор владимир путин выступал на ежегодном съезде российского союза промышленников и предпринимателей. Там он "прославился" очередными забавными заявлениями, в том числе о том, что россия больше демократическая страна, чем Германия.
Соответствующие заявления транслируют российские СМИ.
-
Харьковщина готовится к посевной – в этом году засеят на 18% гектаров больше
-
Суд посадил за решетку экс-прокурора Донецкой области за получение взятки
-
В Одессе разъяснили порядок зачисления первоначальников в школу
-
В Украину прибыли первые французские танки AMX-10 RC
-
Подоляк назвал пожар в здании ФСБ конфликтом внутри страны
-
Путин заявил, что после санкций у россии больше возможностей для бизнеса, — СМИ
-
В этом году одесское побережье вряд ли будет курортным
-
Фьюри не допустит реванш против Усика по одной причине
-
В Днепропетровской области разоблачены мошенники сall-центров, которые обманывали людей с ЕС
-
Как украинскому бизнесу выжить в условиях войны: опыт руководителей на Business Wisdom Summit
Детали речи
"Мы же с Германией соседи. У нас тараканов называют прусаки, такие большие рыжие. А в Германии их называют русаки (немецкой). Что россиянину хорошо, то немцу смерть. Вряд ли кто-то другой, кроме тех, кто воспитан на нашей русской почве, могут ответить на эти вызовы, но они побуждают нас к эффективной работе", — сказал путин.
В своей речи российский президент также указал, что россия демократичнее страны Германии.
"Помните, отличные лозунги: "Пиво только для членов профсоюзов", нужно очень аккуратно к этому относиться. Я знаю в Германии обязательно их создание, но мы пошли другим путем. У нас более демократическая страна", — заявил российский диктатор.
Другие заявления российского диктатора
Однако это не единственные заявления путина, которыми он "веселил" россиян. К слову, президент страны-агрессорки также вспомнил Владимира Ленина и даже рассказал стишок: "Я девочка-припевочка. Танцую и пою. Я Ленина не знаю. Но Ленина люблю".
Напомним, на ежегодном съезде российского союза промышленников и предпринимателей путин заявил, что скоро Западу придется ездить за урожаем в россию.
"Дошло до того, что руководители западных стран предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. Репа — это хороший продукт, но и за репой скоро придется ехать в россию, поскольку уровень урожая значительно превышает показатели наших соседей в Европе", — заявил президент страны-агрессора.