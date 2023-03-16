Путин сравнил немцев и россиян и заявил, что рф "более демократическая страна"

владимир путин

В четверг, 16 марта, российский диктатор владимир путин выступал на ежегодном съезде российского союза промышленников и предпринимателей. Там он "прославился" очередными забавными заявлениями, в том числе о том, что россия больше демократическая страна, чем Германия.

Соответствующие заявления транслируют российские СМИ.

Детали речи

"Мы же с Германией соседи. У нас тараканов называют прусаки, такие большие рыжие. А в Германии их называют русаки (немецкой). Что россиянину хорошо, то немцу смерть. Вряд ли кто-то другой, кроме тех, кто воспитан на нашей русской почве, могут ответить на эти вызовы, но они побуждают нас к эффективной работе", — сказал путин.

В своей речи российский президент также указал, что россия демократичнее страны Германии.

"Помните, отличные лозунги: "Пиво только для членов профсоюзов", нужно очень аккуратно к этому относиться. Я знаю в Германии обязательно их создание, но мы пошли другим путем. У нас более демократическая страна", — заявил российский диктатор.

Другие заявления российского диктатора

Однако это не единственные заявления путина, которыми он "веселил" россиян. К слову, президент страны-агрессорки также вспомнил Владимира Ленина и даже рассказал стишок: "Я девочка-припевочка. Танцую и пою. Я Ленина не знаю. Но Ленина люблю".

Напомним, на ежегодном съезде российского союза промышленников и предпринимателей путин заявил, что скоро Западу придется ездить за урожаем в россию.

"Дошло до того, что руководители западных стран предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. Репа — это хороший продукт, но и за репой скоро придется ехать в россию, поскольку уровень урожая значительно превышает показатели наших соседей в Европе", — заявил президент страны-агрессора.