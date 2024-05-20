Путіна не покликали на похорон президента Ірану — ЗМІ

Володимир Путін. Фото ілюстративне: росЗМІ

Похорон президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув у результаті авіакатастрофи, відбудеться у вівторок, 21 травня. Примітно, що Іран не покликав російського диктатора Путіна на прощання з президентом Ібрагімом Раїсі.

Про це повідомляє агентство Tasnim в понеділок, 20 травня.

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Похорон президента Ірану

У зв'язку зі смертю президента країна оголосила п'ятиденну жалобу.

"Церемонія похорон Ібрагіма Раїсі та інших членів делегації, що загинули в результаті авіакатастрофи, відбудеться у вівторок, 21 травня, у місті Тебріз", - зазначив високопосадовець при губернаторі провінції Східний Азербайджан з адміністративно-політичних та виборчих питань Хасан Хакікіян.

Варто зазначити, що іранська сторона не покликала російського президента Володимира Путіна на прощання з президентом Ібрагімом Раїсі.

"Їхні традиції не передбачають міжнародної присутності на похороні", - заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Водночас Пєсков підкреслив, що іранська сторона також не зверталася до Росії з проханням допомогти у розслідуванні авіакатастрофи вертольота, в якій загинув президент Ірану.

Загибель президента Ірану

Нагадаємо, неподалік від міста Джульфи на кордоні з Азербайджаном сталася аварія з гелікоптером, на борту якого був президент Ірану.

20 травня в іранських горах знайшли вертоліт, у якому загинули чинний президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір-Абдоллахян. Причиною аварії вертольота, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, стала технічна несправність.

Згодом стало відомо, що виконувати обов'язки президента Ірану після загибелі Ібрагіма Раїсі буде перший віцепрезидент країни Мохаммад Мохбер. Згідно з Конституцією Ірану, протягом 50 днів мають пройти позачергові президентські вибори.