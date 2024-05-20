Путина не позвали на похороны президента Ирана — СМИ

Владимир Путин. Фото иллюстративное: росСМИ

Похороны президента Ирана Ибрагима Раиси, погибшего в результате авиакатастрофы, пройдут во вторник, 21 мая. Примечательно, что Иран не вызвал российского диктатора Путина на прощание с президентом Ибрагимом Раисе.

Об этом сообщает агентство Tasnim в понедельник, 20 мая.

Читайте также:

Похороны президента Ирана

В связи со смертью президента страна объявила пятидневный траур.

"Церемония похорон Ибрагима Раиси и других членов делегации, погибших в результате авиакатастрофы, состоится во вторник, 21 мая, в городе Тебриз", — отметил высокопоставленный чиновник при губернаторе провинции Восточный Азербайджан по административно-политическим и избирательным вопросам Хасан Хакикиян.

Следует отметить, что иранская сторона не позвала российского президента Владимира Путина на прощание с президентом Ибрагимом Раисе.

"Их традиции не предполагают международного присутствия на похоронах", — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

В то же время Песков подчеркнул, что иранская сторона также не обращалась в Россию с просьбой помочь в расследовании авиакатастрофы вертолета, в которой погиб президент Ирана.

Гибель президента Ирана

Напомним, неподалеку от города Джульфы на границе с Азербайджаном произошла авария с вертолетом, на борту которого находился президент Ирана.

20 мая в иранских горах обнаружили вертолет, в котором погибли действующий президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хоссейн Амир-Абдоллахян. Причиной крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, стала техническая неисправность.

Впоследствии стало известно, что исполнять обязанности президента Ирана после гибели Ибрагима Раиси будет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. Согласно Конституции Ирана, в течение 50 дней должны пройти внеочередные президентские выборы.