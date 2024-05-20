Путина не позвали на похороны президента Ирана — СМИ
Похороны президента Ирана Ибрагима Раиси, погибшего в результате авиакатастрофы, пройдут во вторник, 21 мая. Примечательно, что Иран не вызвал российского диктатора Путина на прощание с президентом Ибрагимом Раисе.
Об этом сообщает агентство Tasnim в понедельник, 20 мая.
Похороны президента Ирана
В связи со смертью президента страна объявила пятидневный траур.
"Церемония похорон Ибрагима Раиси и других членов делегации, погибших в результате авиакатастрофы, состоится во вторник, 21 мая, в городе Тебриз", — отметил высокопоставленный чиновник при губернаторе провинции Восточный Азербайджан по административно-политическим и избирательным вопросам Хасан Хакикиян.
Следует отметить, что иранская сторона не позвала российского президента Владимира Путина на прощание с президентом Ибрагимом Раисе.
"Их традиции не предполагают международного присутствия на похоронах", — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
В то же время Песков подчеркнул, что иранская сторона также не обращалась в Россию с просьбой помочь в расследовании авиакатастрофы вертолета, в которой погиб президент Ирана.
Гибель президента Ирана
Напомним, неподалеку от города Джульфы на границе с Азербайджаном произошла авария с вертолетом, на борту которого находился президент Ирана.
20 мая в иранских горах обнаружили вертолет, в котором погибли действующий президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хоссейн Амир-Абдоллахян. Причиной крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, стала техническая неисправность.
Впоследствии стало известно, что исполнять обязанности президента Ирана после гибели Ибрагима Раиси будет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. Согласно Конституции Ирана, в течение 50 дней должны пройти внеочередные президентские выборы.
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