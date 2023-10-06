ПВК "Вагнер" за місяць до заколоту придбала в Китаю два супутники для розвідки, — AFP

Бійці ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ

Пов’язана з ПВК "Вагнер" російська компанія придбала два китайські супутники для здійснення розвідки. За наявною інформацією, це сталося за місяць до заколоту найманців.

Про це повідомляє Agence France-Presse.

Читайте також:

Для чого найманцям супутники

За повідомленням, у листопаді 2022 року компанія "Ніка-Фрут", яка належить загиблому ексголові найманців Євгену Пригожину, підписала контракт з китайською компанією Beijing Yunze Technology про купівлю двох розвідувальних супутників космічної корпорації з Піднебесної Chang Guang Satellite Technology (CGST). На документах був підпис гендиректора компанії Івана Мечетіна.

У контракті зазначається, що вартість супутників та супутніх послуг склала 235 мільйонів юанів, або 30 мільйонів доларів. Контракт передбачає в тому числі можливість подавати заявки на знімки з інших супутників CGST.

За повідомленням джерела AFP у європейських спецслужбах, наприкінці травня 2023 року, тобто за місяць до заколоту, ПВК "Вагнер" замовила супутникові зображення російської території від кордону з Україною до Москви. Серед знятих об'єктів були штаб Південного військового округу ЗС РФ в Ростові-на-Дону, які найманці захопили під час заколоту, а також міста на шляху до Москви та Грозного.

Нагадаємо, що раніше пролунала інформація про те, що українські спецпризначенці могли воювати в Африці проти ПВК "Вагнер" та їхніх союзників — африканських бойовиків RSF. Також в Красноярському краю було заарештовано колишнього найманця, який живцем спалив двох жінок.