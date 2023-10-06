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ЧВК "Вагнер" за месяц до мятежа приобрела у Китая два спутника для разведки, — AFP

6 октября 2023 20:12
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Илья Рябинин
редактор
ЧВК "Вагнер" за месяц до мятежа приобрела у Китая два спутника для разведки, — AFP
Бойцы ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Связанная с ЧВК "Вагнер" российская компания приобрела два китайских спутника для осуществления разведки. По имеющейся информации, это произошло за месяц до мятежа наемников.

Об этом сообщает Agence France-Presse.

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По сообщению, в ноябре 2022 года компания "Ника-Фрут", принадлежащая погибшему бывшему главе наемников Евгению Пригожину, подписала контракт с китайской компанией Beijing Yunze Technology о покупке двух разведывательных спутников космической корпорации из Поднебесной Chang Guang Satellite Tec. На документах находилась подпись гендиректора компании Ивана Мечетина.

В контракте говорится, что стоимость спутников и сопутствующих услуг составила 235 миллионов юаней, или 30 миллионов долларов. Контракт предусматривает возможность подавать заявки на снимки с других спутников CGST.

По сообщению источника AFP в европейских спецслужбах, в конце мая 2023 года, то есть за месяц до мятежа ЧВК "Вагнер" заказала спутниковые изображения российской территории от границы с Украиной до Москвы. Среди снятых объектов были штаб Южного военного округа ВС РФ в Ростове-на-Дону, который наемники захватили во время мятежа, а также города на пути в Москву и Грозный.

Напомним, ранее прозвучала информация о том, что украинские спецназовцы могли воевать в Африке против ЧВК "Вагнер" и их союзников — африканских боевиков RSF. Также в Красноярском крае был арестован бывший наемник, который живьем сжег двух женщин.

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