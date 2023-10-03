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В РФ затримали "вагнерівця", який заживо спалив двох жінок

3 жовтня 2023 12:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В РФ затримали "вагнерівця", який заживо спалив двох жінок
Найманець ПВК "Вагнер", який вчинив злочин. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Колишній в'язень та найманець угруповання ПВК "Вагнер", який повернувся з війни в Україні, заживо спалив двох жінок. Інцидент стався у Красноярському краї в РФ. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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"Вагнерівець" спалив двох жінок

Повідомляється, що у селі Єрмаківське у ніч проти 2 жовтня в одному з будинків сталася масштабна пожежа. Рятувальники виявили там тіла двох жінок — 68-річної господині будинку та її 35-річної доньки. 

Невдовзі поліція затримала підозрюваного. Ним виявився найманець ПВК "Вагнер", який повернувся з війни у травні. При собі він мав каністру. 

Зазначається, що росіянин вже був засуджений ще до того, як почав брати участь у воєнних діях. Тоді йому інкримінували навмисне заподіяння шкоди здоров'ю. 

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Фото: скриншот

Нагадаємо, помилувані найманці приватної військової компанії "Вагнер", які повернулися з війни в Україні, продовжують вбивати людей у Росії.

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