В РФ затримали "вагнерівця", який заживо спалив двох жінок

Найманець ПВК "Вагнер", який вчинив злочин. Фото: росЗМІ

Колишній в'язень та найманець угруповання ПВК "Вагнер", який повернувся з війни в Україні, заживо спалив двох жінок. Інцидент стався у Красноярському краї в РФ.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомляється, що у селі Єрмаківське у ніч проти 2 жовтня в одному з будинків сталася масштабна пожежа. Рятувальники виявили там тіла двох жінок — 68-річної господині будинку та її 35-річної доньки.

Невдовзі поліція затримала підозрюваного. Ним виявився найманець ПВК "Вагнер", який повернувся з війни у травні. При собі він мав каністру.

Зазначається, що росіянин вже був засуджений ще до того, як почав брати участь у воєнних діях. Тоді йому інкримінували навмисне заподіяння шкоди здоров'ю.

Фото: скриншот

Нагадаємо, помилувані найманці приватної військової компанії "Вагнер", які повернулися з війни в Україні, продовжують вбивати людей у Росії.