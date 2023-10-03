В РФ затримали "вагнерівця", який заживо спалив двох жінок
Колишній в'язень та найманець угруповання ПВК "Вагнер", який повернувся з війни в Україні, заживо спалив двох жінок. Інцидент стався у Красноярському краї в РФ.
Про це повідомляють росЗМІ.
"Вагнерівець" спалив двох жінок
Повідомляється, що у селі Єрмаківське у ніч проти 2 жовтня в одному з будинків сталася масштабна пожежа. Рятувальники виявили там тіла двох жінок — 68-річної господині будинку та її 35-річної доньки.
Невдовзі поліція затримала підозрюваного. Ним виявився найманець ПВК "Вагнер", який повернувся з війни у травні. При собі він мав каністру.
Зазначається, що росіянин вже був засуджений ще до того, як почав брати участь у воєнних діях. Тоді йому інкримінували навмисне заподіяння шкоди здоров'ю.
Нагадаємо, помилувані найманці приватної військової компанії "Вагнер", які повернулися з війни в Україні, продовжують вбивати людей у Росії.