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В РФ задержали "вагнеровца", который заживо сжег двух женщин

3 октября 2023 12:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В РФ задержали "вагнеровца", который заживо сжег двух женщин
Наемник ЧВК "Вагнер", совершивший преступление. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Бывший узник и вернувшийся с войны в Украине наемник группировки ЧВК "Вагнер" заживо сжег двух женщин. Инцидент произошел в Красноярском крае в РФ.

Об этом сообщают росСМИ.

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"Вагнеровец" сжег двух женщин

Сообщается, что в селе Ермаковское в ночь на 2 октября в одном из домов произошел масштабный пожар. Спасатели обнаружили там тела двух женщин — 68-летней хозяйки дома и ее 35-летней дочери.

Вскоре полиция задержала подозреваемого. Им оказался вернувшийся с войны в мае наемник ЧВК "Вагнер". При себе у него была канистра.

Отмечается, что россиянин уже был приговорен еще до того, как начал участвовать в военных действиях. Тогда ему инкриминировали умышленное причинение вреда здоровью.

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Фото: скриншот

Напомним, помилованные и вернувшиеся с войны в Украине наемники частной военной компании "Вагнер" продолжают убивать людей в России.

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