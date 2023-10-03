В РФ задержали "вагнеровца", который заживо сжег двух женщин

Наемник ЧВК "Вагнер", совершивший преступление. Фото: росСМИ

Бывший узник и вернувшийся с войны в Украине наемник группировки ЧВК "Вагнер" заживо сжег двух женщин. Инцидент произошел в Красноярском крае в РФ.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сообщается, что в селе Ермаковское в ночь на 2 октября в одном из домов произошел масштабный пожар. Спасатели обнаружили там тела двух женщин — 68-летней хозяйки дома и ее 35-летней дочери.

Вскоре полиция задержала подозреваемого. Им оказался вернувшийся с войны в мае наемник ЧВК "Вагнер". При себе у него была канистра.

Отмечается, что россиянин уже был приговорен еще до того, как начал участвовать в военных действиях. Тогда ему инкриминировали умышленное причинение вреда здоровью.

Фото: скриншот

Напомним, помилованные и вернувшиеся с войны в Украине наемники частной военной компании "Вагнер" продолжают убивать людей в России.