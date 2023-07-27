РФ провела перемовини з Азербайджаном та Вірменією, щоб "насолити" Ірану, — ISW

Тристоронні перемовини у Москві. Фото: РосЗМІ

Росія продовжує знаходити способи нагадати Вірменії та Азербайджану про необхідність військової та дипломатичної присутності Москви на Південному Кавказі. Так, міністри закордонних справ трьох держав зустрілися в Москві 25 липня для переговорів щодо Нагірного Карабаху.

Про це інформує ISW.

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Як повідомляє ISW, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час переговорів ретельно балансував між ролями посередника і учасника переговорів. Лавров показав, що Росія підтримує Вірменію та Азербайджан в різних позиціях. Тим самим він саботував будь-яке реальне обговорення довгострокової ефективної мирної угоди.

Пов’язаний з Кремлем мілітарний блогер підкреслив, що за тим аби Лавров не ганьбився під час переговорів ретельно слідкували. Так, помічник підказав міністру не називати Нагірний Карабах "колишньою Нагірно-Карабахською автономною областю", оскільки азербайджанці цього не оцінять.

"Це була проста, але ефективна тактика маніпулювання, яка сигналізувала Вірменії про бажання Росії догодити Азербайджану", — йдеться у повідомленні ISW.

Водночас Лавров паралельно займався й окозамилюванням Вірменії. Цій учасниці переговорів Лавров заявив про важливість "прямого діалогу між Азербайджаном і Нагірним Карабахом" та "гарантування прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху".

При цьому Лавров також домігся схвалення Азербайджану на направлення урядом Вірменії 400 тонн гуманітарної допомоги жителям Нагірного Карабаху через російських миротворців.

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У ISW припускають, що російський уряд провів тристоронню зустріч Росія-Вірменія-Азербайджан для того, щоб зменшити можливі зусилля Ірану витіснити російський вплив на Вірменію. Адже Іран показав Єревану бульше підтримки, передавши безпілотники Shahed, які Вірменія вже використовувала у кількох останніх зіткненнях з Азербайджаном.

"Тристороння зустріч могла бути спробою відновити вплив Росії на Вірменію проти Ірану, вплив, який став особливо крихким після передислокації Росією елементів своїх "миротворчих сил" з Нагірного Карабаху в Україну в березні 2023 року", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, раніше Вірменія заявила про мир із Азербайджаном до кінця року.

Також Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність уряду визнати регіон Нагірний Карабах частиною Азербайджану.