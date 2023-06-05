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Вірменія заявляє про мир із Азербайджаном до кінця року

5 червня 2023 08:32
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вірменія заявляє про мир із Азербайджаном до кінця року
Люди з прапорами Вірменії та Азербайджану. Фото: EPA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В рамках переговорів, що активно розвиваються, Вірменія та Азербайджан цього року можуть досягти спільного мирного консенсусу. При цьому Вірменія та Азербайджан, які протягом останніх 30 років двічі билися за територію Нагірного Карабаху, прагнуть миру за підтримки ЄС та Сполучених Штатів.

Про це повідомив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян, з інтерв'ю місцевій телевізійній станції, пише "Укрінформ".

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Григорян наголосив, що обговорення продовжуються з високим ступенем активності.

"Якщо ми можемо підтримувати цей рівень активності в переговорах і якщо міжнародна спільнота сильно підтримуватиме нашу роботу для досягнення прогресу, то є ймовірність укладання мирної угоди до кінця поточного року", — сказав він.

Нагадаємо, 11 травня міністерство оборони Вірменії заявило, що Збройні сили Азербайджану з шостої години ранку почали обстрілювати з мінометів та артилерії вірменські позиції у напрямку Сотка в Гегаркунікській області країни.

Також ми писали, що 30 квітня Вірменія та Азербайджан провели мирні переговори. Повідомлялось, що обидві країни принципово погодилися на певні умови та стали краще розуміти позиції одне одного щодо невирішених питань.

Додамо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що питання виходу його країни з ОДКБ не вийшло з порядку денного. Він назвав умову, за якої це може статися.

 

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