Армения заявляет про мир с Азербайджаном до конца года

Люди с флагами Армении и Азербайджана. Фото: EPA

В рамках активно развивающихся переговоров, Армения и Азербайджан в этом году могут достичь общего мирного консенсуса. При этом Армения и Азербайджан, которые в течение последних 30 лет дважды сражались за территорию Нагорного Карабаха, стремятся к миру при поддержке ЕС и Соединенных Штатов

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, с интервью местной телевизионной станции, пишет "Укринформ".

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Григорян подчеркнул, что обсуждения продолжаются с высокой степенью активности.

"Если мы можем поддерживать этот уровень активности в переговорах и если международное сообщество будет сильно поддерживать нашу работу для достижения прогресса, то есть вероятность заключения мирного соглашения к концу текущего года", — сказал он.

Напомним, 11 мая министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана с шести часов утра начали обстреливать из минометов и артиллерии армянские позиции в направлении Сотка в Гегаркуникской области страны.

Также мы писали, что 30 апреля Армения и Азербайджан провели мирные переговоры. Сообщалось, что обе страны принципиально согласились на определенные условия и стали лучше понимать позиции друг друга по нерешенным вопросам.

Добавим, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос выхода его страны из ОДКБ не вышел с повестки дня. Он назвал условие, при котором это может произойти.