Армения и Азербайджан взаимно признали территории

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Представители Армении и Азербайджана заявили, что не имеют взаимных территориальных претензий. Это может проложить путь к мирному соглашению.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.

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Азербайджан и Армения договорились о признании территорий

"Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. И на этой основе, можно сказать, мы очень хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", — заявил Пашинян.

Он также сообщил о готовности разблокировать все транспортные и экономические связи в регионе и коммуникации, которые проходят через территорию Республики Армения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что у его страны нет территориальных претензий с Арменией.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном касается территории так называемого Нагорного Карабаха.

Напомним, 11 мая министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана с 6 часов утра начали обстреливать из минометов и артиллерии армянские позиции в направлении Сотка в Гегаркуникской области страны.

Также мы писали, что 30 апреля Армения и Азербайджан провели мирные переговоры. Сообщалось, что обе страны принципиально согласились на определенные условия и стали лучше понимать позиции друг друга по нерешенным вопросам.

Добавим, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос выхода его страны из ОДКБ не вышел из повестки дня. Он назвал условие, при котором это может произойти.