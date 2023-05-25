Армения и Азербайджан взаимно признали территории
Представители Армении и Азербайджана заявили, что не имеют взаимных территориальных претензий. Это может проложить путь к мирному соглашению.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.
Азербайджан и Армения договорились о признании территорий
"Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. И на этой основе, можно сказать, мы очень хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", — заявил Пашинян.
Он также сообщил о готовности разблокировать все транспортные и экономические связи в регионе и коммуникации, которые проходят через территорию Республики Армения.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что у его страны нет территориальных претензий с Арменией.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном касается территории так называемого Нагорного Карабаха.
Напомним, 11 мая министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана с 6 часов утра начали обстреливать из минометов и артиллерии армянские позиции в направлении Сотка в Гегаркуникской области страны.
Также мы писали, что 30 апреля Армения и Азербайджан провели мирные переговоры. Сообщалось, что обе страны принципиально согласились на определенные условия и стали лучше понимать позиции друг друга по нерешенным вопросам.
Добавим, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос выхода его страны из ОДКБ не вышел из повестки дня. Он назвал условие, при котором это может произойти.