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Вірменія та Азербайджан взаємно визнали території

25 травня 2023 19:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вірменія та Азербайджан взаємно визнали території
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Представники Вірменії та Азербайджану заявили, що не мають взаємних територіальних претензій. Це може прокласти шлях до мирної угоди.

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на засіданні Вищої Євразійської економічної ради в Москві.

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"Я хочу підтвердити, що Вірменія та Азербайджан домовились про взаємне визнання територіальної цілісності одне одного. І на цій основі, можна сказати, ми дуже добре просуваємось до врегулювання наших відносин", — заявив Пашинян.

Він також повідомив про готовність розблокувати всі транспортні та економічні зв'язки в регіоні та комунікації, які проходять через територію Республіки Вірменія.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв сказав, що в його країни немає територіальних претензій із Вірменією.

Суперечка між Вірменією та Азербайджаном стосується території так званого Нагірного Карабаху. 

Нагадаємо, 11 травня міністерство оборони Вірменії заявило, що Збройні сили Азербайджану з 6 години ранку почали обстрілювати з мінометів та артилерії вірменські позиції у напрямку Сотка в Гегаркунікській області країни.

Також ми писали, що 30 квітня Вірменія та Азербайджан провели мирні переговори. Повідомлялось, що обидві країни принципово погодилися на певні умови та стали краще розуміти позиції одне одного щодо невирішених питань.

Додамо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що питання виходу його країни з ОДКБ не вийшло з порядку денного. Він назвав умову, за якої це може статися.

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