РФ провела переговоры с Азербайджаном и Арменией, чтобы "насолить" Ирану, — ISW

Трехсторонние переговоры в Москве. Фото: РосСМИ

Россия продолжает находить способы напомнить Армении и Азербайджану о необходимости военного и дипломатического присутствия Москвы на Южном Кавказе. Так, министры иностранных дел трех государств встретились в Москве 25 июля для переговоров по Нагорному Карабаху.

Об этом информирует ISW.

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Как сообщает ISW, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров тщательно балансировал между ролями посредника и участника переговоров. Лавров показал, что Россия поддерживает Армению и Азербайджан в разных позициях. Тем самым он саботировал любое реальное обсуждение долгосрочного эффективного мирного соглашения.

Связанный с Кремлем милитарный блоггер подчеркнул, что за тем, чтобы Лавров не позорился во время переговоров, тщательно следили. Так, помощник подсказал министру не называть Нагорный Карабах "бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью", поскольку азербайджанцы этого не оценят.

"Это была простая, но эффективная тактика манипулирования, которая сигнализировала Армении о желании России угодить Азербайджану", — говорится в сообщении ISW.

В то же время Лавров параллельно занимался и убеждением Армении. Этой участнице переговоров Лавров заявил о важности "прямого диалога между Азербайджаном и Нагорным Карабахом" и "гарантировании прав и безопасности армян Нагорного Карабаха".

При этом Лавров также добился одобрения Азербайджана по направлению правительством Армении 400 тонн гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха через российских миротворцев.

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В ISW предполагают, что российское правительство провело трехстороннюю встречу Россия-Армения-Азербайджан для того, чтобы уменьшить возможные усилия Ирана вытеснить российское влияние на Армению. Ведь Иран показал Еревану больше поддержки, передав беспилотники Shahed, которые Армения уже использовала в нескольких последних столкновениях с Азербайджаном.

"Трехсторонняя встреча могла быть попыткой возобновить влияние России на Армению против Ирана, влияние, которое стало особенно хрупким после передислокации Россией элементов своих "миротворческих сил" из Нагорного Карабаха в Украину в марте 2023 года", — подытожили в ISW.

Напомним, ранее Армения заявила о мире с Азербайджаном до конца года.

Также Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности правительства признать регион Нагорный Карабах частью Азербайджана.