Нафтові танкери РФ. Фото ілюстративне: google

Попри санкції Заходу, країна-терорист Росія намагається доставити свою нафту до ринків Азії. Зокрема, РФ вперше дозволила неукріпленим нафтовим танкерам пройти через Арктику.

Про це йдеться у матеріалі FT .

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Деталі транспортування нафти

Повідомляється, що тонкокорпусні судна вирушили на початку вересня до Китаю та пройшли одним із найнебезпечніших льодових маршрутів на планеті.

Така подорож із північного порту РФ "Приморськ" до Китаю через Суецький канал займає 45 днів. Але використання морського північного каналу скорочує поїздку на 10 днів.

Дозвіл кораблям не льодового класу проходити через Арктику у період з липня до середини листопада дозволив російський "Росатом". Він регулює північний морський шлях.

Чим це загрожує

Водночас, використовуючи цей маршрут, Москва ризикує розливом нафти в Арктиці.

"Морський лід непередбачуваний, а маршрути дуже важко підтримувати. Використання танкерів не льодового класу робить і так високу ймовірність аварії набагато гірше", — кажуть експерти.

Інші фахівці називають такий крок "досить екстремальним".

Нагадаємо, Росія не має можливості отримати 39 мільярдів доларів за продану для Індії нафту. Оскільки в Центральному банку держави забороняють оборот своєї валюти за межами країни.