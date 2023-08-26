США погодились помʼякшити санкції проти Ірану: як це вплине на РФ

Вашингтон, Колумбія. Ілюстративне фото: google.com

США домовились з Іраном про пом'якшення санкцій. Завдяки цьому останній зможе постачати більше нафти в Китай.

Про це пише Bloomberg.

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Представник Державного департаменту заявив, що США продовжують суворо дотримуватися жорсткої системи нафтових та інших санкцій проти Ірану, і зазначив, що рівень експорту регулярно коливається у відповідь на ціни та інші фактори.

Жодна з країн не очікує негайного відновлення угоди 2015 року, від якої відмовився колишній президент Дональд Трамп , яка дозволяла Ісламській Республіці вільно продавати нафту в обмін на обмеження її ядерної програми.

Проте останніми тижнями вони досягли домовленості щодо можливого обміну полоненими та переказу 6 мільярдів доларів доходу від іранської нафти, що застрягли в Південній Кореї — події, на яких адміністрація Байдена наполягає, не пов’язані між собою.

Однак як повідомляють джерела Bloomberg, місяці таємної дипломатії між двома країнами привели до прогресу в обміні полоненими, розблокуванні заморожених активів і, можливо, навіть у збагаченні Іраном урану. Здається, вони також досягли неофіційної домовленості щодо потоків нафти.

Офіційні особи США приватно визнають, що вони поступово послабили певні санкції щодо продажу іранської нафти. Тегеран відновив видобуток до найвищого рівня з моменту введення заборони п'ять років тому і постачає до Китаю найбільше сирої нафти за останнє десятиліття. Іранські чиновники впевнені, що незабаром вони накачуватимуть ще більше.

Потік пропозиції допомагає знизити ціни на нафту , які цього тижня впали нижче 85 доларів за барель у Лондоні, забезпечуючи полегшення споживачам і центральним банкам після років шаленої інфляції. Зниження вартості бензину — зараз близько 4 доларів за галон — також може сприяти кампанії президента Джо Байдена на виборах у 2024 році.

"Це традиційна гра в енергетичну дипломатію: укладати угоди, щоб отримати додаткові барелі", — сказала Хеліма Крофт , керівник глобальної товарної стратегії RBC Capital Markets LLC у Нью-Йорку.

Як відомо, РФ використовує гроші зароблені від продажу нафтопродуктів активно вливає у війну. Однак таємна взаємодія США та Ірану змінює ситуацію на ринку.

До того ж регулярний експорт Іранської нафти витісняє РФ з азійського ринку. Так, загалом у східному регіоні продажі російської нафти впали на 30%.Саме завдяки цьому ціни на нафту знизились.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США введуть нові санкції проти Ірану.

Також ми писали, що Японія вимагатиме від Ірану припинити постачання зброї до РФ.