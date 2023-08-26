США согласились смягчить санкции против Ирана: как это повлияет на РФ

Вашингтон, Колумбия. Иллюстративное фото: google.com

США договорились с Ираном о смягчении санкций. Благодаря этому последний сможет поставлять больше нефти в Китай.

Об этом пишет Bloomberg.

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Представитель Государственного департамента заявил, что США продолжают строго соблюдать жесткую систему нефтяных и других санкций против Ирана, и отметил, что уровень экспорта регулярно колеблется в ответ на цены и другие факторы.

Ни одна из стран не ожидает немедленного возобновления соглашения 2015 года, от которого отказался бывший президент Дональд Трамп, позволявший Исламской Республике свободно продавать нефть в обмен на ограничение ее ядерной программы.

Однако в последние недели они достигли договоренности о возможном обмене пленными и переводе 6 миллиардов долларов дохода от застрявшей в Южной Корее иранской нефти — события, на которых администрация Байдена настаивает, не связаны между собой.

Однако, как сообщают источники Bloomberg, месяцы тайной дипломатии между двумя странами привели к прогрессу в обмене пленными, разблокировании замороженных активов и, возможно, даже в обогащении Ираном урана. Похоже, они также достигли неофициальной договоренности по потокам нефти.

Официальные лица США частно признают, что они постепенно ослабили санкции по продаже иранской нефти. Тегеран возобновил добычу до самого высокого уровня с момента введения запрета пять лет назад и поставляет в Китай больше сырой нефти за последнее десятилетие. Иранские чиновники уверены, что в скором времени они будут накачивать еще больше.

Поток предложения помогает снизить цены на нефть, которые на этой неделе упали ниже 85 долларов за баррель в Лондоне, обеспечивая облегчение потребителям и центральным банкам после бешеной инфляции. Снижение стоимости бензина — сейчас около 4 долларов за галлон — также может способствовать кампании президента Джо Байдена на выборах в 2024 году.

"Это традиционная игра в энергетическую дипломатию: заключать сделки, чтобы получить дополнительные баррели", — сказала Хелима Крофт, руководитель глобальной товарной стратегии RBC Capital Markets LLC в Нью-Йорке.

Как известно, РФ использует деньги, заработанные от продажи нефтепродуктов, активно вливает в войну. Однако тайное взаимодействие США и Ирана изменяет ситуацию на рынке.

К тому же, регулярный экспорт Иранской нефти вытесняет РФ с азиатского рынка. Так, в целом в восточном регионе продажи российской нефти упали на 30%. Именно благодаря этому цены на нефть снизились.

Напомним, ранее стало известно, что США введут новые санкции против Ирана.

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