Нефтяные танкеры РФ. Фото иллюстративное: google

Несмотря на санкции Запада, страна-террорист Россия пытается доставить свою нефть на рынки Азии. В частности, РФ впервые разрешила неукрепленным нефтяным танкерам пройти через Арктику.

Об этом говорится в материале FT .

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Сообщается, что тонкокорпусные суда отправились в начале сентября в Китай и прошли по одному из самых опасных ледовых маршрутов на планете.

Такое путешествие из северного порта РФ "Приморск" в Китай через Суэцкий канал занимает 45 дней. Но использование морского северного канала сокращает поездку на 10 дней.

Разрешение кораблям не ледового класса проходить через Арктику в период с июля по середину ноября разрешил российский "Росатом". Он регулирует северный морской путь.

Чем это чревато

В то же время, используя этот маршрут, Москва рискует разливом нефти в Арктике.

"Морской лед непредсказуем, а маршруты очень трудно поддерживать. Использование танкеров не ледового класса делает и так высокую вероятность аварии гораздо хуже", — говорят эксперты.

Другие специалисты называют такой шаг "достаточно экстремальным".

Напомним, у России нет возможности получить 39 миллиардов долларов за проданную для Индии нефть. Поскольку в Центральном банке государства запрещают оборот своей валюты за пределами страны.