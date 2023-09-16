РФ впервые разрешила нефтяным судам пройти через Арктику: чем это грозит
Несмотря на санкции Запада, страна-террорист Россия пытается доставить свою нефть на рынки Азии. В частности, РФ впервые разрешила неукрепленным нефтяным танкерам пройти через Арктику.
Об этом говорится в материале FT.
Детали транспортировки нефти
Сообщается, что тонкокорпусные суда отправились в начале сентября в Китай и прошли по одному из самых опасных ледовых маршрутов на планете.
Такое путешествие из северного порта РФ "Приморск" в Китай через Суэцкий канал занимает 45 дней. Но использование морского северного канала сокращает поездку на 10 дней.
Разрешение кораблям не ледового класса проходить через Арктику в период с июля по середину ноября разрешил российский "Росатом". Он регулирует северный морской путь.
Чем это чревато
В то же время, используя этот маршрут, Москва рискует разливом нефти в Арктике.
"Морской лед непредсказуем, а маршруты очень трудно поддерживать. Использование танкеров не ледового класса делает и так высокую вероятность аварии гораздо хуже", — говорят эксперты.
Другие специалисты называют такой шаг "достаточно экстремальным".
Напомним, у России нет возможности получить 39 миллиардов долларов за проданную для Индии нефть. Поскольку в Центральном банке государства запрещают оборот своей валюты за пределами страны.