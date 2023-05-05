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Rheinmetall збільшить виробництво артилерійських снарядів для України

5 травня 2023 18:17
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Rheinmetall збільшить виробництво артилерійських снарядів для України
Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер і державний секретар міністерства оборони Бенедикт Циммер показують боєприпаси комісару ЄС. Фото: Rheinmetall/Twitter
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Німецький концерн Rheinmetall хоче надати Україні значну кількість артилерійських боєприпасів. Гендиректор заявив, що планується виробляти до 600 тисяч снарядів на рік.

Про це сказав генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю Handelsblatt.

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Rheinmetall хоче надати Україні боєприпаси

Зазначається, що Rheinmetall вже є найбільшим західним виробником боєприпасів, який виробляє 450 тисяч снарядів на рік.

"Ми можемо розширити наше виробництво до 600 — 700 тисяч артилерійських снарядів на рік", — заявив Армін Паппергер.

Крім цього генеральний директор Rheinmetall додав, що можливе розширення виробництва артилерійських снарядів займе деякий час. Його вартість Паппергер оцінює у 200-250 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Німеччина запропонувала виробити для України 250 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це чверть від загальної кількості, які планують надати країни ЄС.

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