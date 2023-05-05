Rheinmetall збільшить виробництво артилерійських снарядів для України

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер і державний секретар міністерства оборони Бенедикт Циммер показують боєприпаси комісару ЄС. Фото: Rheinmetall/Twitter

Німецький концерн Rheinmetall хоче надати Україні значну кількість артилерійських боєприпасів. Гендиректор заявив, що планується виробляти до 600 тисяч снарядів на рік.

Про це сказав генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю Handelsblatt.

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Зазначається, що Rheinmetall вже є найбільшим західним виробником боєприпасів, який виробляє 450 тисяч снарядів на рік.

"Ми можемо розширити наше виробництво до 600 — 700 тисяч артилерійських снарядів на рік", — заявив Армін Паппергер.

Крім цього генеральний директор Rheinmetall додав, що можливе розширення виробництва артилерійських снарядів займе деякий час. Його вартість Паппергер оцінює у 200-250 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Німеччина запропонувала виробити для України 250 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це чверть від загальної кількості, які планують надати країни ЄС.