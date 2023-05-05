Rheinmetall увеличит производство артиллерийских снарядов для Украины
Немецкий концерн Rheinmetall хочет предоставить Украине большое количество артиллерийских боеприпасов. Гендиректор заявил, что планируется производить до 600 тысяч снарядов в год.
Об этом сказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Handelsblatt.
Rheinmetall хочет предоставить Украине боеприпасы
Rheinmetall уже является крупнейшим западным производителем боеприпасов, который производит 450 тысяч снарядов в год.
"Мы можем расширить наше производство до 600-700 тысяч артиллерийских снарядов в год", — заявил Армин Паппергер.
Кроме того, генеральный директор Rheinmetall добавил, что возможное расширение производства артиллерийских снарядов займет некоторое время. Его стоимость Паппергер оценивает в 200-250 миллионов евро.
Напомним, что Германия предложила произвести для Украины 250 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это четверть общего количества, которые планируют предоставить страны ЕС.