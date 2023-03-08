Росія не хоче військового конфлікту з силами США та НАТО, — розвідка

Чиновники рф вже давно вважають, що США намагаються підірвати росію

Ймовірно, росія не хоче військового конфлікту зі США та НАТО. Однак потенціал залишається значним.

Про це йдеться у звіті про всесвітні загрози національній безпеці Сполучених Штатів.

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"Російські лідери поки що уникали дій, які б поширили український конфлікт за межі українських кордонів, але ризик ескалації залишається значним", — йдеться у звіті.

Американська розвідка повідомила, що є потенціал для того, щоб військові невдачі рф у війні проти України завдали шкоди внутрішньому становищу володимира путіна і, таким чином, спровокували додаткові ескалаційні дії з боку росії в спробі повернути підтримку людей.

"Посилені заяви про те, що Сполучені Штати використовують Україну як проксі для послаблення росії, і що військові успіхи України є лише результатом втручання США та НАТО, можуть передвіщати подальшу ескалацію рф", — йдеться у звіті.

У розвідці наголосили, що чиновники рф вже давно вважають, що США намагаються підірвати росію, послабити путіна та встановити дружні до Заходу режими. На їхню думку, це дає рф можливість для ескалації або розширення війни.

Нагадаємо, лідер правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що війна росії проти України у 2014 році пов'язана з подіями на Майдані Незалежності. Він відреагував на заяву євродепутата Віоли фон Крамон, яка порівняла розгін акції протесту у Тбілісі із Революцією гідності в Україні.

Також ми писали, що проросійська пропаганда у Сполучених Штатах Америки не мала такого впливу, на яких сподівалися організатори процесу. Але американське суспільство має пильнувати і викривати ці фейки.

Додамо, Іран таємно постачав велику кількість озброєння до рф для війни в Україні. До того ж Тегеран планує продовжувати постачання.