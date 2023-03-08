Россия не хочет военного конфликта с силами США и НАТО, — разведка
Вероятно, россия не хочет военного конфликта с США и НАТО. Однако потенциал остается значительным.
Об этом говорится в отчете о всемирных угрозах национальной безопасности Соединенных Штатов.
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"Российские лидеры пока избегали действий, которые распространили бы украинский конфликт за пределы украинских границ, но риск эскалации остается значительным", — говорится в отчете.
Американская разведка сообщила, что есть потенциал для того, чтобы военные неудачи россии в войне против Украины нанесли ущерб внутреннему положению владимира путина и, таким образом, спровоцировали дополнительные эскалационные действия со стороны рф в попытке вернуть поддержку людей.
"Усиленные заявления о том, что Соединенные Штаты используют Украину как прокси для ослабления россии, и что военные успехи Украины являются лишь результатом вмешательства США и НАТО, могут предвещать дальнейшую эскалацию рф", — говорится в отчете.
В разведке подчеркнули, что чиновники рф уже давно считают, что США пытаются взорвать россию, ослабить путина и установить дружественные к Западу режимы. По их мнению, это дает возможность для эскалации или расширения войны.
Напомним, лидер правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что война россии против Украины в 2014 году связана с событиями на Майдане Независимости. Он отреагировал на заявление евродепутата Виолы фон Крамон, которая сравнила разгон акции протеста в Тбилиси с Революцией достоинства в Украине.
Также мы писали, что пророссийская пропаганда в Соединенных Штатах Америки не оказала такого влияния, на которых надеялись организаторы процесса. Но американское общество должно следить и разоблачать эти фейки.
Добавим, Иран тайно поставлял большое количество вооружения в рф для войны в Украине. К тому же, Тегеран планирует продолжать поставки.