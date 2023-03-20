Росія відкрила карну справу проти суддів Міжнародного кримінального суду

Раніше в кремлі запевняли, що зовсім не образилися на рішення Міжнародного суду

Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу проти прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду, які видали ордер на арешт російського диктатора володимира путіна.

Про це повідомляє Слідчий комітет рф.

Що відомо

Зазначається, що прокурор Карім Хан направив в одну з судових палат МКС клопотання про отримання ордера на арешт "громадян російської федерації". На підставі цього клопотання троє суддів винесли "незаконні рішення" про арешт російського президента і дитячого омбудсмена росії.

"Кримінальне переслідування носить свідомо незаконний характер, оскільки підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає", — заявили у російському відомстві.

Російські "правоохоронці" стверджують, що прокурор МКС порушив статті Кримінального кодексу рф про притягнення свідомо невинної особи до кримінальної відповідальності і про "приготування до нападу на представника іноземної держави, що користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин".

Суддям МКС російський Слідком ставить у провину свідомо незаконне взяття під варту і те ж таки "приготування до нападу на представника іноземної держави".

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої у справах дітей у рф Марії Львової-Бєлової. Обох звинувачують у викраденнях українських дітей та вивезенні їх до росії.

В Україні відреагували на таке рішення і заявили, що ордер МКС на арешт путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.

Також прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан розповів, як довго діятиме рішення про ордер на арешт президента володимира путіна.

Термін дії цього рішення — довічний, пояснив Хан. Так само до кінця життя перебуватиме під загрозою арешту уповноважена з прав дитини в росії Марія Львова-Бєлова.