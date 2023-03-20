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Росія відкрила карну справу проти суддів Міжнародного кримінального суду

20 березня 2023 21:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Раніше в кремлі запевняли, що зовсім не образилися на рішення Міжнародного суду
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу проти прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду, які видали ордер на арешт російського диктатора володимира путіна. 

Про це повідомляє Слідчий комітет рф.

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Що відомо

Зазначається, що прокурор Карім Хан направив в одну з судових палат МКС клопотання про отримання ордера на арешт "громадян російської федерації". На підставі цього клопотання троє суддів винесли "незаконні рішення" про арешт російського президента і дитячого омбудсмена росії.

"Кримінальне переслідування носить свідомо незаконний характер, оскільки підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає", — заявили у російському відомстві.

Російські "правоохоронці" стверджують, що прокурор МКС порушив статті Кримінального кодексу рф про притягнення свідомо невинної особи до кримінальної відповідальності і про "приготування до нападу на представника іноземної держави, що користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин".

Суддям МКС російський Слідком ставить у провину свідомо незаконне взяття під варту і те ж таки "приготування до нападу на представника іноземної держави".

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої у справах дітей у рф Марії Львової-Бєлової. Обох звинувачують у викраденнях українських дітей та вивезенні їх до росії.

В Україні відреагували на таке рішення і заявили, що ордер МКС на арешт путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини. 

Також прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан розповів, як довго діятиме рішення про ордер на арешт президента володимира путіна

Термін дії цього рішення — довічний, пояснив Хан. Так само до кінця життя перебуватиме під загрозою арешту уповноважена з прав дитини в росії Марія Львова-Бєлова.

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