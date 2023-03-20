Россия возбудила уголовное дело против судей Международного уголовного суда

Ранее в кремле уверяли, что совсем не обиделись на решение Международного суда

Следственный комитет россии возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда, выдавших ордер на арест российского диктатора владимира путина.

Об этом сообщает Следственный комитет россии.

Что известно

Отмечается, что прокурор Карим Хан направил в одну из судебных палат МКС ходатайство о получении ордера на арест граждан российской федерации. На основании этого ходатайства трое судей вынесли "незаконные решения" об аресте российского президента и детского омбудсмена россии.

"Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, поскольку оснований для привлечения к уголовной ответственности нет", — заявили в российском ведомстве.

Российские "правоохранители" утверждают, что прокурор МКС нарушил статьи Уголовного кодекса рф о привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности и о "приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью усложнения международных отношений".

Судьям МКС российский Следом вменяет в сознательно незаконное заключение под стражу и то же "приготовление к нападению на представителя иностранного государства".

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента россии владимира путина и уполномоченной по делам детей в россии Марии Львовой-Беловой. Оба обвиняются в похищениях украинских детей и вывозе их в россию.

В Украине отреагировали на такое решение и заявили, что ордер МКС на арест путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.

Также прокурор Международного уголовного суда Карим Хан рассказал, как долго будет действовать решение об ордере на арест президента владимира путина.

Срок действия этого решения пожизненный, объяснил Хан. Также до конца жизни будет находиться под угрозой ареста уполномоченная по правам ребенка в россии Мария Львова-Белова.