Росіянам стало важче подорожувати ще до однієї країни

Пляжна зона на Кіпрі. Фото: УНІАН

Кіпр став учасником Шенгенської інформаційної системи (SIS) для більш ефективної боротьби з національною та транскордонною злочинністю. Це один із кроків до вступу країни до Шенгенської зони.

Повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Асоціацію туроператорів.

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Нова система контролю здатна стати додатковою перепоною для російських туристів, які захочуть відвідати Кіпр, адже тепер для поїздки на острів росіянам треба отримати візу у консульстві цієї країни. Окрім того, дозволяється в'їзд із багаторазовою шенгенською візою або виданою Болгарією чи Румунією.

Як росіяни подорожують на Кіпр в умовах війни

Зі стартом туристичного сезону російські туроператори запускали тури на Кіпр із пересадкою в Кувейті чи Вірменії, оскільки прямих рейсів з Росії через заборону немає. Охочих здійснювати таку мандрівку було небагато, оскільки переліт через Кувейт триває близько 12 годин. Польотну програму довелося згорнути на піку сезону.

Із приєднанням Кіпру до SIS із 25 липня у росіян можуть виникнути додаткові складнощі під час подорожі до цієї країни. Нова інформаційна система містить великий обсяг інформації, включаючи біометричні дані. Інформація доступна для прикордонників, митників, поліції країн ЄС.

Найчастіше в шенгенську базу даних вносять інформацію про заборону на в'їзд. Таким чином, якщо людина має відмову у в'їзді в одній із країн Шенгену, то з такою відміткою її не пустять або вишлють з іншої.

Тобто росіяни, які мали мали візові чи інші проблеми, повязані з перебуванням у Шенгенській зоні, відтепер можуть зіштовхнутися з проблемами і при в'їзді до Кіпру, якщо відповідна інформація була раніше внесена до SIS.

Втім, це далеко не перші труднощі, з якими зіштовхуються росіяни на Кіпрі. Раніше ми повідомляли, Президент Кіпру не захищатиме тих мешканців острова, які намагаються допомогти росіянам обійти санкції.



Таку заяву він зробив після того, як кілька громадян Кіпру опинилися в списках санкцій США та Великої Британії за передбачувану співпрацю з російськими компаніями.