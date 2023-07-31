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Россиянам стало труднее путешествовать еще в одну страну

31 июля 2023 15:29
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россиянам стало труднее путешествовать еще в одну страну
Пляжная зона Кипра. Фото: УНИАН
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Кипр стал участником Шенгенской информационной системы (SIS) для более эффективной борьбы с национальной и транснациональной преступностью. Это один из шагов, необходимых для вступлению страны в Шенгенскую зону.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию туроператоров.

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Новая система контроля способна стать дополнительным препятствием для российских туристов, которые захотят посетить Кипр, ведь теперь для поездки на остров россиянам нужно получить визу в консульстве этой страны. Кроме того, разрешается въезд с многократной шенгенской визой или выданной Болгарией или Румынией.

Как россияне путешествуют на Кипр в условиях войны

Со стартом туристического сезона российские туроператоры запускали туры на Кипр с пересадкой в Кувейте или Армении, поскольку прямых рейсов из России из-за запрета нет. Желающих совершать такое путешествие было немного, поскольку перелет через Кувейт занимает около 12 часов. Полетную программу пришлось свернуть на пике сезона.

С присоединением Кипра к SIS с 25 июля у россиян могут возникнуть дополнительные сложности при путешествии в эту страну. Новая информационная система содержит большой объем информации, включая биометрические данные. Информация доступна пограничникам, таможенникам, полиции стран ЕС.

Чаще всего в Шенгенскую базу данных вносят информацию о запрете на въезд. Таким образом, если человек имеет отказ во въезде в одну из стран Шенгена, то с такой отметкой его не пустят или вышлют из другой.

То есть россияне, которые имели визовые или другие проблемы, связанные с пребыванием в Шенгенской зоне, теперь могут столкнуться с проблемами и при въезде в Кипр, если соответствующая информация была ранее внесена в SIS.

Впрочем, это далеко не первая трудность, с которой сталкиваются россияне на Кипре. Ранее мы сообщали, что Президент Кипра не будет защищать тех жителей острова, которые пытаются помочь россиянам обойти санкции.

Такое заявление он сделал после того, как несколько граждан Кипра оказались в списках санкций США и Великобритании за предполагаемое сотрудничество с российскими компаниями.

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