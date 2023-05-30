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Росіянам запропонували перейти з навігаторів на паперові мапи

30 травня 2023 20:49
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Росіянам запропонували перейти з навігаторів на паперові мапи
Володимиру Путіну показують французьку мапу XVII ст. Фото: скріншот YouTube
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Прессекретар НП "ГЛОНАСС" Ярослав Федосєєв порадив росіянам знову навчитися користуватися паперовими мапами. Про це він заявив, обговорюючи з виданням Daily Storm збої у роботі навігаційних систем, пов'язані з атакою дронів на Москву.

"Якщо людина — москвич і вона живе у своєму місті вже давно, то, за логікою, вона, напевно, вже має знати своє місто напам'ять. Думаю, це очевидно. А якщо все зовсім погано, то є атласи доріг. Цей спосіб цілком собі функціонував раніше", — сказав Федосєєв.

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За його словами, збої в роботі навігаційних програм були викликані з роботою РЕБ, а не з ГЛОНАСС та GPS.

Життя без навігатора

Раніше ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін озвучив вимогу відключити на території РФ американську навігаційну систему GPS. На думку Рогозіна, це має допомогти Росії у боротьбі з українськими безпілотниками.

"Хороший таксист Москву повинен знати напам'ять і не GPS. Переживуть. Нехай матчасть і карти вчать, якщо хочуть працювати", — заявив він.

Як відомо, супутникову навігацію у Москві почали глушити у центрі Москви ще на початку травня. Масові збої в роботі навігаторів почалися після прильоту БпЛА на територію Кремля.

Також стала відома реакція московської еліти на атаку безпілотників 30 травня: зокрема, Ксенія Собчак поділилася відчуттями від прильоту поблизу Рубльово-Успенського шосе, а балерина Анастасія Волочкова з переляку записала відео, в якому "здала" позиції окупантів.

Проте звичайні росіяни з провінції не надто засмутилися атаці на Москву та підмосковні елітні селища. Це вивело з себе пропагандиста Володимира Соловйова, який заявив, що у цих селищах теж живуть "російські люди", і порадив інтернет-коментаторам "засунути своє его в д…пу".

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