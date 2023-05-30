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Россиянам предложили перейти с навигаторов на бумажные карты

30 мая 2023 20:49
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Россиянам предложили перейти с навигаторов на бумажные карты
Владимиру Путину показывают французскую карту XVII века. Фото: скриншот YouTube
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Пресс-секретарь НП "ГЛОНАСС" Ярослав Федосеев посоветовал россиянам снова научиться пользоваться бумажными дорожными картами. Об этом он заявил, обсуждая с изданием Daily Storm сбои в работе навигационных систем, связанные с атакой дронов на Москву.

"Если человек — москвич и он живет в своем городе уже давно, то, по логике, он, наверное, уже должен знать свой город наизусть. Думаю, это очевидно. А если все совсем плохо, то есть атласы дорог. Этот способ вполне себе функционировал раньше", — сказал Федосеев.

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По его словам, сбои в работе навигационных приложений были вызваны с работой РЭБ, а не с ГЛОНАСС и GPS.

Жизнь без навигатора

Ранее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин потребовал отключить на территории РФ американскую навигационную систему GPS. По мнению Рогозина, это должно помочь России в борьбе с украинскими беспилотниками.

"Хороший таксист Москву должен знать наизусть и не по GPS. Переживут. Пусть матчасть и карты учат, если хотят работать", — заявил он.

Как известно, спутниковую навигацию в Москве начали глушить в центре Москвы еще в начале мая. Массовые сбои в работе навигаторов начались после прилета БпЛА на территорию Кремля.

Также стала известна реакция московской элиты на атаку беспилотников 30 мая: так, Ксения Собчак поделилась ощущениями от прилета поблизости Рублево-Успенского шоссе, а балерина Анастасия Волочкова с перепугу записала видео, в котором "сдала" позиции оккупантов.

Тем не менее, обычные россияне из провинции не слишком огорчились атаке на Москву и подмосковные элитные поселки. Это вывело из себя пропагандиста Владимира Соловьева, который заявил, что в этих поселках тоже живут "русские люди", и посоветовал интернет-комментаторам "засунуть свое эго в ж…пу".

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