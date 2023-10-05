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Росіяни створили петицію і звинувачують пропагандистку Симоньян в екстремізмі

5 жовтня 2023 19:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни створили петицію і звинувачують пропагандистку Симоньян в екстремізмі
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російську пропагандистку Маргариту Симоньян звинувачують в екстремізмі за її пропозицію підірвати ядерну бомбу на Сибіром. Петицію з закликом притягнути її до відповідальності підписали близько 12 тисяч людей. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Подробиці

Відомо, що нещодавно пропагандистка сказала те, що у ядерному вибуху над Сибіром "немає нічого страшного".  Ця пропозиція викликала бурхливу реакцію у суспільстві та піддалася критиці. У відповідь на це один з громадських активістів та історик Ілля Бобрик розмістив петицію із закликом притягнути Симоньян до відповідальності. 

"Сибіряки розцінили це як глибоку образу. Алтайська депутатка від КПРФ Марія Прусакова вже вимагала вибачень від Симоньян", — відреагував один з російських депутатів. 

Реакція Симоньян

Сьогодні стало відомо про те, що Симоньян у відповідь на петицію поскаржилася у поліцію на помічника депутата Мосміськдуми, який написав на неї заяву. 

"Подала заяву на помічника якогось депутата, який подав на мене заяву. За статтею "Наклеп", — написала Симоньян. 

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Фото: скриншот
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Фото: скриншот

Нагадаємо, відома російська пропагандистка та головний редактор телеканалу RT Маргарита Симоньян запропонувала здійснити термоядерний вибух над територією Сибіру. Ця пропозиція з'явилася у відповідь на повідомлення про нарощування військової сили Українських Збройних сил шляхом підтримки від Заходу.

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