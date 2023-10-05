Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Россияне создали петицию и обвиняют пропагандистку Симоньян в экстремизме arrow

Россияне создали петицию и обвиняют пропагандистку Симоньян в экстремизме

5 октября 2023 19:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне создали петицию и обвиняют пропагандистку Симоньян в экстремизме
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российскую пропагандистку Маргариту Симоньян обвиняют в экстремизме за ее предложение взорвать ядерную бомбу над Сибирью. Петицию с призывом привлечь к ответственности подписали около 12 тысяч человек.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Подробности

Известно, что недавно пропагандистка сказала, что в ядерном взрыве над Сибирью "нет ничего страшного". Это предложение вызвало бурную реакцию в обществе и подверглось критике. В ответ один из общественных активистов и историк Илья Бобрик разместил петицию с призывом привлечь Симоньян к ответственности.

"Сибиряки расценили это как глубокое оскорбление. Алтайская депутат от КПРФ Мария Прусакова уже требовала извинений от Симоньян", — отреагировал один из российских депутатов.

Реакция Симоньян

Сегодня стало известно о том, что Симоньян в ответ на петицию пожаловалась в полицию на помощника депутата Мосгордумы, написавшего на нее заявление.

"Подала заявление на помощника какого-то депутата, который подал на меня заявление. По статье "Клевета", — написала Симоньян.

null
Фото: скриншот
null
Фото: скриншот

Напомним, известная российская пропагандистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила совершить термоядерный взрыв над территорией Сибири. Это предложение появилось в ответ на сообщение о наращивании военной силы Украинских Вооруженных Сил путем поддержки от Запада.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

17:09 Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз