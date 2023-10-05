Россияне создали петицию и обвиняют пропагандистку Симоньян в экстремизме

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ

Российскую пропагандистку Маргариту Симоньян обвиняют в экстремизме за ее предложение взорвать ядерную бомбу над Сибирью. Петицию с призывом привлечь к ответственности подписали около 12 тысяч человек.

Об этом сообщают росСМИ.

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Известно, что недавно пропагандистка сказала, что в ядерном взрыве над Сибирью "нет ничего страшного". Это предложение вызвало бурную реакцию в обществе и подверглось критике. В ответ один из общественных активистов и историк Илья Бобрик разместил петицию с призывом привлечь Симоньян к ответственности.

"Сибиряки расценили это как глубокое оскорбление. Алтайская депутат от КПРФ Мария Прусакова уже требовала извинений от Симоньян", — отреагировал один из российских депутатов.

Реакция Симоньян

Сегодня стало известно о том, что Симоньян в ответ на петицию пожаловалась в полицию на помощника депутата Мосгордумы, написавшего на нее заявление.

"Подала заявление на помощника какого-то депутата, который подал на меня заявление. По статье "Клевета", — написала Симоньян.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Напомним, известная российская пропагандистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила совершить термоядерный взрыв над территорией Сибири. Это предложение появилось в ответ на сообщение о наращивании военной силы Украинских Вооруженных Сил путем поддержки от Запада.