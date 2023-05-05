Російська пропагандистка Сімоньян просить владу перейти від погроз до дій

Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян. Фото: росЗМІ

Відома пропагандистка Маргарита Сімоньян прокоментувала, прокоментувала слова влади РФ про те, що вони за все відповідатимуть. За словами Симоньян, треба від слів переходити до дій, бо люди зневіряться.

Про це повідомила Маргарита Симоньян.

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За словами Симоньян, час припинити говорити, що Росія за все відповість. На думку пропагандистки, треба виключити зі словесного запасу слова "провокація", "цинічний акт" та "готуємо відповідь".

"Не уявляєте, наскільки це ріже слух. Треба взагалі припинити заявляти. Чим більше заяв - тим менше віри в них", — сказала Симоньян.

Нагадаємо, що російська пропагандистка Маргарита Сімоньян подякувала власнику Twitter Ілону Маску. Соцмережа прибрала з облікових записів мітку "ЗМІ, що фінансуються державою".

Також ми писали, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у вівторок підтвердив заборону на в'їзд у країну російським пропагандистам — головній редакторці RT Маргаріті Симоньян та засновнику таблоїда Life Араму Габрелянову. Симоньян у свою чергу назвала Пашиняна "виродком".