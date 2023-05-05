Российская пропагандистка Симоньян просит власти перейти от угроз к действиям

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ

Известная пропагандистка Маргарита Симоньян прокомментировала, прокомментировала слова властей РФ о том, что они за все ответят. По словам Симоньян, нужно от слов переходить к действиям, потому что люди потеряют веру.

Об этом сообщила Маргарита Симоньян.

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По словам Симоньян пора прекратить говорить, что Россия за все ответит. По мнению пропагандистки, надо исключить из словесного запаса слова "провокация", "циничный акт" и "готовим ответ".

"Не представляете, до какой степени это режет слух. Надо вообще прекратить заявлять. Чем больше заявлений — тем меньше веры в них", — сказала Симоньян.

Напомним, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян поблагодарила владельца Twitter Илона Маска. Соцсеть убрала с аккаунтов метку "СМИ, финансируемые государством".

Также мы писали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник подтвердил запрет на въезд в страну российским пропагандистам – главной редакторке RT Маргарите Симоньян и основателю таблоида Life Араму Габрелянову. Симоньян в свою очередь назвала Пашиняна "выродком".