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Российская пропагандистка Симоньян просит власти перейти от угроз к действиям

5 мая 2023 14:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российская пропагандистка Симоньян просит власти перейти от угроз к действиям
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Известная пропагандистка Маргарита Симоньян прокомментировала, прокомментировала слова властей РФ о том, что они за все ответят. По словам Симоньян, нужно от слов переходить к действиям, потому что люди потеряют веру.

Об этом сообщила Маргарита Симоньян.

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По словам Симоньян пора прекратить говорить, что Россия за все ответит. По мнению пропагандистки, надо исключить из словесного запаса слова "провокация", "циничный акт" и "готовим ответ".

"Не представляете, до какой степени это режет слух. Надо вообще прекратить заявлять. Чем больше заявлений — тем меньше веры в них", — сказала Симоньян. 

Напомним, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян поблагодарила владельца Twitter Илона Маска. Соцсеть убрала с аккаунтов метку "СМИ, финансируемые государством".

Также мы писали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник подтвердил запрет на въезд в страну российским пропагандистам – главной редакторке RT Маргарите Симоньян и основателю таблоида Life Араму Габрелянову. Симоньян в свою очередь назвала Пашиняна "выродком".

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