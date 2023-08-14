Російські бомбардувальники помітили біля Шотландії: було піднято винищувачі

Британські винищувачі Typhoon. Фото: Reuters

Британія сьогодні, 14 серпня, піднімала у повітря два винищувачі Typhoon для перехоплення російських бомбардувальників. Їх було помічено в повітряному просторі поблизу Шотландії.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Британії, повідомляє Sky News.

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Російські літаки могли вести розвідку

За даними відомства, два британські винищувачі переслідували два дальні протичовнові літаки росіян Ту-142. Їх можуть використовувати для розвідки.

Літаки країни-агресора були в міжнародному повітряному просторі на північ від Шетландських островів.

Для дозаправки винищувачів Велика Британія також направила танкер Voyager. Це дозволило збільшити тривалість їхнього польоту.

Раніше ми розповідали, літаки армії Китаю вкотре перетнули серединну лінію Тайванської протоки. Це порушення фактичного кордону між КНР та Китайською республікою (Тайванем) стало наймасштабнішим із квітня.

Нагадуємо, 6 липня Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) обговорила створення центру підготовки пілотів для керування літаками F-16. Повідомляється, що ним зможуть користуватися члени НАТО, а також країни-союзники.