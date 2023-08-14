Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Російські бомбардувальники помітили біля Шотландії: було піднято винищувачі arrow

Російські бомбардувальники помітили біля Шотландії: було піднято винищувачі

14 серпня 2023 19:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Російські бомбардувальники помітили біля Шотландії: було піднято винищувачі
Британські винищувачі Typhoon. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Британія сьогодні, 14 серпня, піднімала у повітря два винищувачі Typhoon для перехоплення російських бомбардувальників. Їх було помічено в повітряному просторі поблизу Шотландії.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Британії, повідомляє Sky News.

Читайте також:

Російські літаки могли вести розвідку

За даними відомства, два британські винищувачі переслідували два дальні протичовнові літаки росіян Ту-142. Їх можуть використовувати для розвідки.

Літаки країни-агресора були в міжнародному повітряному просторі на північ від Шетландських островів.

Для дозаправки винищувачів Велика Британія також направила танкер Voyager. Це дозволило збільшити тривалість їхнього польоту.

Раніше ми розповідали, літаки армії Китаю вкотре перетнули серединну лінію Тайванської протоки. Це порушення фактичного кордону між КНР та Китайською республікою (Тайванем) стало наймасштабнішим із квітня.

Нагадуємо, 6 липня Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) обговорила створення центру підготовки пілотів для керування літаками F-16. Повідомляється, що ним зможуть користуватися члени НАТО, а також країни-союзники.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз