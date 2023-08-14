Российские бомбардировщики заметили возле Шотландии: были подняты истребители

Британские истребители Typhoon. Фото: Reuters

Британия сегодня, 14 августа, поднимала в воздух два истребителя Typhoon для перехвата российских бомбардировщиков. Они были замечены в воздушном пространстве вблизи Шотландии.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Британии, сообщает Sky News.

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По данным ведомства, два британских истребителя преследовали два дальних противолодочных самолета россиян Ту-142. Их могут использовать для разведки.

Самолеты страны-агрессора находились в международном воздушном пространстве к северу от Шетландских островов.

Для дозаправки истребителей Великобритания также направила танкер Voyager. Это позволило увеличить продолжительность их полета.

Ранее мы рассказывали, самолеты армии Китая в очередной раз пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Это нарушение фактической границы между КНР и Китайской республикой (Тайванем) стало самым масштабным с апреля.

Напомним, 6 июля Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) обсудил создание центра подготовки пилотов для управления самолетами F-16. Сообщается, что им могут пользоваться члены НАТО, а также страны-союзники.