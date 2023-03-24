Російські літаки провокують бази військових США у Сирії

Винищувач рф

Літаки рф продовжують польоти над американськими військовими базами у Сирії. Це відбувається майже щодня від початку весни. Росіяни намагаються спровокувати США.

Про це заявив генерал-лейтенант, командувач Центрального командування ВПС США Алекс Грінкевич, передає Sky News.

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Грінкевич зазначив, що витівки військової авіації рф створюють незручну ситуацію та збільшують ризик прорахунків.

Дослідник з питань безпеки в Atlantic Council Руслан Трейд заявив, що продовженню таких провокацій сприяла нещодавня зустріч російського диктатора володимира путіна з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

"Це розумне провокування США. Такі інциденти впливають на будь-який позитивний результат, якщо такий взагалі можливий у сирійському контексті", — зазначив Трейд.

Польоти російських літаків над американськими військовими базами у Сирії порушують угоду щодо деконфліктингу між двома державами.

Нагадаємо, сьогодні, 24 березня, біля Криму помітили британський літак-розвідник. Разом з ним — два винищувачі Королівських повітряних сил.

Також ми писали, що 11 березня ядерний американський бомбардувальник B-52 Stratofortress пролетів вздовж кордону рф. Його супроводжували польські винищувачі.

Додамо, що 20 березня у росії заявили про появу стратегічних бомбардувальників В-52Н Військово-повітряних сил США. Їх нібито помітили над Балтикою, коли летіли до держкордону рф.