Российские самолеты провоцируют базы военных США в Сирии
Самолеты рф продолжают полеты над американскими военными базами в Сирии. Это происходит почти каждый день с начала весны. Россияне пытаются спровоцировать США.
Об этом заявил генерал-лейтенант, командующий Центральным командованием ВВС США Алекс Гринкевич, передает Sky News.
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Гринкевич отметил, что выходки военной авиации рф создают неудобную ситуацию и увеличивают риск просчетов.
Исследователь по безопасности в Atlantic Council Руслан Трейд заявил, что продолжению таких провокаций способствовала недавняя встреча российского диктатора владимира путина с лидером КНР Си Цзиньпином.
"Это разумное провоцирование США. Такие инциденты влияют на любой положительный результат, если таковой вообще возможен в сирийском контексте", — отметил Трейд.
Полеты российских самолетов над американскими военными базами в Сирии нарушают соглашение о деконфликтинге между двумя государствами.
Напомним, сегодня, 24 марта, возле Крыма был замечен британский самолет-разведчик. Вместе с ним — два истребителя Королевских воздушных сил.
Также мы писали, что 11 марта ядерный американский бомбардировщик B-52 Stratofortress пролетел вдоль границы рф. Его сопровождали польские истребители.
Добавим, что 20 марта в россии заявили о появлении стратегических бомбардировщиков В-52Н Военно-воздушных сил США. Их якобы заметили над Балтикой, когда летели в госграницу рф.