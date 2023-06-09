Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Російські мільярдери через санкції почали інвестувати кошти у місцеві фірми arrow

Російські мільярдери через санкції почали інвестувати кошти у місцеві фірми

9 червня 2023 09:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російські мільярдери через санкції почали інвестувати кошти у місцеві фірми
Співзасновник ПАТ "Лукойл" Вагіт Алекперов. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські провідні олігархи збирають мільярди доларів дивідендів, отримуючи виплати від своїх компаній. Вони починають інвестувати у місцеві фірми через санкції проти РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Олігархи РФ починають співпрацю з місцевими фірмами

П'ять мільярдерів у нафтовій, нікелевій та добривній галузях є найбільшими дивідендними одержувачами в країні. Вони отримали близько 10 мільярдів доларів зі своїх компаній з початку 2022 року. 

Олігархи відчувають на собі наслідки санкцій, коли намагаються витрачати статки. Їхня ізоляція стимулює інвестиції в місцеві фірми, які раніше мільярдери не розглядали. 

"Західні санкції закрили двері для російських мільярдерів і підштовхнули їх ближче до рук Кремля. Це, звичайно, посилює контроль Росії над їхніми статками і підтримує заклики Путіна до еліт інвестувати в Росію і повертати гроші додому", — зазначила аналітик британської консалтингової компанії Sibylline Ліана Семчук.

Вагіт Алекперов, співзасновник ПАТ "Лукойл", другого за величиною виробника нафти в країні, претендує на багатомільярдний контрольний пакет акцій "Яндекса". Це стало першою великою інвестицією олігарха в іншу галузь.  

Мільярдер Володимир Потанін, найбагатша людина Росії і найбільший акціонер гірничо-металургійного гіганта ПАТ "ГМК "Норильський нікель", придбав 35% акцій TCS Group Holding Plc, більш відомої як "Тінькофф Банк", а також ПАТ "Росбанк" у Societe Generale SA через свою холдингову компанію "Інтеррос" і є одним з претендентів на покупку "Яндекса".

Для енергетичних мільярдерів, таких як Алекперов, Леонід Міхельсон і Геннадій Тимченко, великі виплати були спричинені різким зростанням цін на енергоносії внаслідок вторгнення Росії в Україну. 

Виробник добрив ПАТ "Фосагро" мільярдера Андрія Гур'єва також отримав найбільший в історії прибуток минулого року. Жорстка логістика для російських виробників спричинила дефіцит.  

Нагадаємо, тайванська компанія Acer продовжує поставляти до Росії комп'ютерне обладнання після того, як заявила про зупинку бізнесу в цій країні. В період з 8 квітня 2022 року до 31 березня 2023 РФ закупила продукцію на щонайменше 70,4 мільйона доларів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB