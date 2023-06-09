Російські мільярдери через санкції почали інвестувати кошти у місцеві фірми

Співзасновник ПАТ "Лукойл" Вагіт Алекперов. Фото: росЗМІ

Російські провідні олігархи збирають мільярди доларів дивідендів, отримуючи виплати від своїх компаній. Вони починають інвестувати у місцеві фірми через санкції проти РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

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П'ять мільярдерів у нафтовій, нікелевій та добривній галузях є найбільшими дивідендними одержувачами в країні. Вони отримали близько 10 мільярдів доларів зі своїх компаній з початку 2022 року.

Олігархи відчувають на собі наслідки санкцій, коли намагаються витрачати статки. Їхня ізоляція стимулює інвестиції в місцеві фірми, які раніше мільярдери не розглядали.

"Західні санкції закрили двері для російських мільярдерів і підштовхнули їх ближче до рук Кремля. Це, звичайно, посилює контроль Росії над їхніми статками і підтримує заклики Путіна до еліт інвестувати в Росію і повертати гроші додому", — зазначила аналітик британської консалтингової компанії Sibylline Ліана Семчук.

Вагіт Алекперов, співзасновник ПАТ "Лукойл", другого за величиною виробника нафти в країні, претендує на багатомільярдний контрольний пакет акцій "Яндекса". Це стало першою великою інвестицією олігарха в іншу галузь.

Мільярдер Володимир Потанін, найбагатша людина Росії і найбільший акціонер гірничо-металургійного гіганта ПАТ "ГМК "Норильський нікель", придбав 35% акцій TCS Group Holding Plc, більш відомої як "Тінькофф Банк", а також ПАТ "Росбанк" у Societe Generale SA через свою холдингову компанію "Інтеррос" і є одним з претендентів на покупку "Яндекса".

Для енергетичних мільярдерів, таких як Алекперов, Леонід Міхельсон і Геннадій Тимченко, великі виплати були спричинені різким зростанням цін на енергоносії внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Виробник добрив ПАТ "Фосагро" мільярдера Андрія Гур'єва також отримав найбільший в історії прибуток минулого року. Жорстка логістика для російських виробників спричинила дефіцит.

Нагадаємо, тайванська компанія Acer продовжує поставляти до Росії комп'ютерне обладнання після того, як заявила про зупинку бізнесу в цій країні. В період з 8 квітня 2022 року до 31 березня 2023 РФ закупила продукцію на щонайменше 70,4 мільйона доларів.