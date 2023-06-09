Российские миллиардеры из-за санкций начали инвестировать средства в местные фирмы

Соучредитель ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов. Фото: росСМИ

Российские ведущие олигархи собирают миллиарды долларов дивидендов, получая выплаты от своих компаний. Они начинают инвестировать в местные компании из-за санкций против РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Пять миллиардеров в нефтяной, никелевой и удобрительной отраслях являются крупнейшими дивидендными получателями в стране. Они получили около 10 миллиардов долларов из своих компаний с начала 2022 года.

Олигархи ощущают на себе последствия санкций, когда пытаются тратить доходы. Их изоляция стимулирует инвестиции в местные фирмы, которые ранее миллиардеры не рассматривали.

"Западные санкции закрыли двери для российских миллиардеров и подтолкнули их ближе к рукам Кремля. Это, конечно, усиливает контроль России над их состоянием и поддерживает призывы Путина к элитам инвестировать в Россию и возвращать деньги домой", — отметила аналитик британской консалтинговой компании Sibylline Лиана Семчук.

Вагит Алекперов, соучредитель ПАО "Лукойл", второго по величине производителя нефти в стране, претендует на многомиллиардный контрольный пакет акций "Яндекса". Это стало первой крупной инвестицией олигарха в другую отрасль.

Миллиардер Владимир Потанин, самый богатый человек России и крупнейший акционер горно-металлургического гиганта ПАО "ГМК "Норильский никель" приобрел 35% акций TCS Group Holding Plc, более известной как "Тинькофф Банк", а также ПАО "Росбанк" в Societe Generale SA через свою холдинговую компанию "Интеррос" и является одним из претендентов на покупку "Яндекса".

Для энергетических миллиардеров, таких как Алекперов, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, большие выплаты были вызваны резким ростом цен на энергоносители в результате вторжения России в Украину.

Производитель удобрений ПАО "Фосагро" миллиардера Андрея Гурьева также получил самую большую в истории прибыль в прошлом году. Жесткая логистика для российских производителей повлекла за собой дефицит.

Напомним, тайваньская компания Acer продолжает поставлять в Россию компьютерное оборудование после того, как заявила об остановке бизнеса в этой стране. В период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года РФ закупила продукцию на по меньшей мере 70,4 миллиона долларов.