Розкол серед "вагнерівців": близький соратник Пригожина перейшов на бік ФСБ

Генерал Андрій Трошев. Фото: росЗМІ

Під час заколоту Євгена Пригожина в Росії 23-24 червня, його найближчий соратник Андрій Трошев перейшов на бік ФСБ. Він передав російським спецслужбам внутрішню інформацію.

Про це повідомляє російський правозахисний проєкт Gulagu.net із посиланням на джерело в "тепер уже колишньому штабі ПВК Вагнер".

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Чим займався Трошев

Як відомо, генерал Андрій Трошев "друга особа після Пригожина в офісі". Проте таке місце його не задовольняло і він вирішив передати ФСБ і міністерству оборони Росії "внутрішню інформацію" і відмовитись від участі в заколоті. Таким чином він здобув прихильність російського диктатора Володимира Путіна.

Як пише Gulagu.net, у Трошева, як і у Пригожина та одного з перших командирів Вагнера Дмитра Уткіна, є звання "героя Росії". У ПВК "Вагнер" він курирував роботу служби безпеки, служби тилу і все, що стосувалося вербування засуджених на фронт в Україну, весь процес оформлення їхнього помилування та супроводу в зону бойових дій.

Також Трошев та його спільники займалися в Росії розшуком втікачів, тиснув на тих, хто давав свідчення журналістам та правозахисникам.

Що пропонує Росія Трошеву

Зазначається, що наразі йому запропонували одну з посад у рамках суміжної з МО РФ структурою, яка займається рекрутингом засуджених у спеціальні формування "Шторм Z".

Разом із собою Трошев забрав із офісу Пригожина понад 10 ключових співробітників. Пригожин це розцінив як зраду і вони з Уткіним ініціювали низку публікацій у їхніх Telegram-каналах з метою дискредитації колишнього спільника.

Нагадаємо, 24 червня найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Згодом Євген Пригожин заявив, що повертає своїх найманців назад, бо він не хоче проливати російську кров, а також заявив, що марш був демонстрацією протесту і не мав на меті повалення влади в країні.

Під час цього заколоту військам Пригожина вдалося знищити декілька одиниць техніки армії РФ, проте "вагнерівці" теж зазнали втрат. Детальніше читайте в нашому матеріалі.