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Раскол среди "вагнеровцев": близкий соратник Пригожина перешел на сторону ФСБ

18 июля 2023 10:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Раскол среди "вагнеровцев": близкий соратник Пригожина перешел на сторону ФСБ
Генерал Андрей Трошев. Фото: росЗМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время мятежа Евгения Пригожина в России 23-24 июня его ближайший соратник Андрей Трошев перешел на сторону ФСБ. Он передал российским спецслужбам внутреннюю информацию.

Об этом сообщает российский правозащитный проект Gulagu.net со ссылкой на источник в "теперь уже бывшем штабе ЧВК Вагнер".

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Чем занимался Трошев

Как известно, генерал Андрей Трошев — "второе лицо после Пригожина в офисе". Однако такое место его не удовлетворяло, и он решил передать ФСБ и министерству обороны России "внутреннюю информацию" и отказаться от участия в мятеже. Таким образом, он привержен российскому диктатору Владимиру Путину.

Как пишет Gulagu.net, у Трошева, как и у Пригожина и одного из первых командиров Вагнера Дмитрия Уткина, есть звание "героя России". В ЧВК "Вагнер" он курировал работу службы безопасности, службы тыла и все, что касалось вербовки осужденных на фронт в Украину, весь процесс оформления их помилования и сопровождения в зону боевых действий.

Также Трошев и его сообщники занимались в России розыском беглецов, оказывали давление на тех, кто давал показания журналистам и правозащитникам.

Что предлагает Россия Трошеву

Отмечается, что ему предложили одну из должностей в рамках смежной с МО РФ структурой, которая занимается рекрутингом осужденных в специальные формирования "Шторм Z".

Вместе с собой Трошев увез из офиса Пригожина более 10 ключевых сотрудников. Пригожин это расценил как предательство, и они с Уткиным инициировали ряд публикаций в их Telegram-каналах с целью дискредитации бывшего сообщника.

Напомним, 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

Впоследствии Евгений Пригожин заявил, что возвращает своих наемников назад, потому что он не хочет проливать российскую кровь, а также заявил, что марш был демонстрацией протеста и не преследовал цель свержения власти в стране.

Во время этого мятежа войскам Пригожина удалось уничтожить несколько единиц техники армии РФ, однако "вагнеровцы" тоже понесли потери. Детальнее читайте в нашем материале.

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