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В Турции из-под завалов достали украинку и ее 4-летнего сына, — CNN

10 февраля 2023 14:06
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
СМИ пишут, что в Турции из-под завалов достали украинку и ее 4-летнего сына
Спасенных передали медицинской бригаде
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Поисково-спасательной команде в Искендеруне (Турция), где недавно произошло мощное землетрясение, удалось спасти женщину из Украины и ее 4-летнего сына из-под обломков здания. Их состояние удовлетворительное.

Об этом сообщает CNN Turk.

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Подробности

Спасателям удалось добраться до украинки Елены Акгьоль и ее 4-летнего сына Юкселя. Очевидно, женщина проживает в Турции. Однако имеет ли она турецкое гражданство, пока неизвестно.

По информации издания, ребенка удалось спасти до того, как в обломках открылось отверстие для спасения. Чтобы спасти Елену, спасатели проводили дополнительную операцию.

Спасенных передали медикам. Их состояние удовлетворительное.

Туреччина

Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.

"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.

Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране. Известно, что глава дипломатии ЕС Боррель и генсек Североатлантического союза Столтенберг уже ведут переговоры.

Следует отметить, что землетрясение также произошло в Сирии и Казахстане.

Сейсмолог Александр Кендзера заявил, что землетрясения вероятны также в Украине, а именно в Киеве и Крыму.

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