В Турции из-под завалов достали 15-летнюю девушку, которая пробыла там 103 часа
В Турции продолжается спасательная операция из-за произошедшего 6 февраля землетрясения. В частности, удалось спасти 15-летнюю девушку, пробывшую под завалами 103 часа.
Об этом сообщает Anadolu Agency.
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В турецкой провинции Кахраманмараш спустя 103 часа после разрушительного землетрясения удалось достать из-под завалов 15-летнюю девушку.
Ребёнка удалось вытащить из-под завалов одного из домов в квартале Хайруллах. В спасении девушки приняли участие отряды из Азербайджана и волонтеры.
15-летняя сирийка Айше Мустафа доставлена в больницу.
На это время известно, что в результате мощного землетрясения в Турции погибло 19 388 человек, еще 75 523 травмированы.
Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.
"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.
Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране. Известно, что глава дипломатии ЕС Боррель и генсек Североатлантического союза Столтенберг уже ведут переговоры.
Следует отметить, что землетрясение также произошло в Сирии и Казахстане.
Сейсмолог Александр Кендзера заявил, что землетрясения вероятны также в Украине, а именно в Киеве и Крыму.