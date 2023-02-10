В Турции из-под завалов достали 15-летнюю девушку, которая пробыла там 103 часа

В спасении ребенка приняли участие отряды из Азербайджана и волонтеры

В Турции продолжается спасательная операция из-за произошедшего 6 февраля землетрясения. В частности, удалось спасти 15-летнюю девушку, пробывшую под завалами 103 часа.

Об этом сообщает Anadolu Agency.

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В турецкой провинции Кахраманмараш спустя 103 часа после разрушительного землетрясения удалось достать из-под завалов 15-летнюю девушку.

Ребёнка удалось вытащить из-под завалов одного из домов в квартале Хайруллах. В спасении девушки приняли участие отряды из Азербайджана и волонтеры.

15-летняя сирийка Айше Мустафа доставлена в больницу.

На это время известно, что в результате мощного землетрясения в Турции погибло 19 388 человек, еще 75 523 травмированы.

Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.

"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.

Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране. Известно, что глава дипломатии ЕС Боррель и генсек Североатлантического союза Столтенберг уже ведут переговоры.