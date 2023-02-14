В Турции и Сирии возросло количество жертв в результате разрушительных землетрясений

В результате катастрофы погибли более 41 тысячи человек / Фото: REUTERS/Umit Bektas

В Турции и Сирии возросло число жертв в результате землетрясений, произошедших 6 февраля. По состоянию на 14 февраля, погибло более 41 тысячи человек

Об этом сообщает Anadolu Agency и Reuters.

Турция

По информации издания Anadolu Agency, по меньшей мере 35 418 человек погибли в результате двух сильных землетрясений, которые всколыхнули южную Турцию 6 февраля, заявил во вторник президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Подземные толчки магнитудой 7,7 и 7,6 на прошлой неделе были сосредоточены в Кахраманмараше и поразили девять других провинций — Хатай, Газиантеп, Адияман, Малатья, Адана, Диярбакыр, Килис, Османие и Шанлиурфа. Более 13 миллионов человек пострадали от разрушительных землетрясений.

Выступая после заседания кабинета министров в Анкаре, Эрдоган сказал, что "13 208 раненых все еще находятся на лечении в наших больницах".

Более 249 тысяч спасателей работают на месте трагедии. По информации Турецкого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD), с пострадавших от землетрясения регионов эвакуировали почти 195 962 человека.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что в общей сложности 15 младенцев, пострадавших от землетрясений, были доставлены в больницу в Анкаре для комплексного обследования.

Помощь стране предложили 100 стран, еще две отправят спасательные команды.

Сирия

Согласно подсчетам Reuters, на основе сообщений сирийских государственных СМИ и агентства ООН, в Сирии погибли более 5 814 человек. Около 9 миллионов человек пострадали от подземных толчков.

Семьи в Сирии говорят, что они и дети имеют дело с психологическими последствиями землетрясения. Поиски выживших на северо-западе Сирии почти завершились.

Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.