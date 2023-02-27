В Турции снова произошло землетрясение: детали

Утром 27 февраля в Турции произошло еще одно землетрясение

Около пяти утра по киевскому времени в турецкой провинции Адимаян зафиксировали землетрясение силой 5 баллов. Эпицентр землетрясения находился на глубине более 8 километров.

Об этом сообщило агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Новое турецкое землетрясение

На территории Турции утром 27 февраля произошло новое землетрясение.

Чрезвычайная ситуация произошла около 04:51 по киевскому времени.

Детали стихийного бедствия

Магнитуда нового турецкого землетрясения составила 5 баллов по шкале Рихтера.

Эпицентр природного явления был зафиксирован на глубине 8,5 километров в районе Гельбаши провинции Адияман.

О пострадавших от землетрясения информации нет.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

По состоянию на 26 февраля подтвержденное число жертв в Турции и соседней Сирии превысило 50-тысячную отметку.

Добавим, что в ночь с 26 на 27 февраля в Закарпатской области Украины также произошло землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера. Землетрясение было зафиксировано в 03:15 в районе поселка Большая Добронь, что в 19 км к западу от Мукачево Закарпатской области.

Фото: Pixabay