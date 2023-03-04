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Два штата США накрыл торнадо: люди остались без электроэнергии

4 марта 2023 10:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Синоптики прогнозируют, что торнадо будет двигаться к востоку
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Мощный торнадо накрыл два американских штата — Техас и Луизиана. Сотни тысяч человек остались без электроэнергии. В штатах отменено более 400 рейсов.

Об этом сообщает CBS.

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Подробности

Порывы ветра достигали скорости более 112 километров в час. Торнадо валил деревья, срывал крыши, разбивал стекла, переворачивал автомобили и обрывал линии электропередач.

Насосные станции, расположенные у Далласа, также были обесточены. Это привело к проблемам водоснабжения.

Синоптики прогнозируют, что торнадо будет двигаться к востоку. Под угрозой Огайо и Теннесси.

Напомним, в США 51-летний Мэтью Клингер получил пять лет условного срока под наблюдением после признания в стрельбе по криптовалютному банкомату. Мужчина использовал пистолет.

Также мы писали, что в некоторых частях США все больше людей пытаются незаконно пронести оружие в аэропортах. Несмотря на то, что 2022 год был рекордным по количеству найденного оружия на контрольно-пропускных пунктах, TSA говорит, что 2023 год вполне может его побить.

Добавим, на ярмарке современного искусства в центре Майами Арт Винвуд произошла курьезная ситуация. Пожилая женщина решила проверить, настоящая ли скульптура одного из популярных в США художников — Джеффа Кунса — и разбила ее.

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